Do znovuotevřeného Národního muzea už zavítalo 7000 návštěvníků, vidět mohou opravené prostory i dvě výstavy

PRAHA Dav lidí v neděli dopoledne čekal navzdory chladnému a deštivému počasí na znovuotevření hlavní budovy Národního muzea v Praze po více než třech letech oprav. Do 15:00 přišlo do muzea přibližně 7000 lidí, nejvíce obdivují zrekonstruované prostory, uvedla mluvčí muzea Kristina Kvapilová. Kromě opravených interiérů mohou první návštěvníci vidět dvě velké výstavy. Otevřeno je v neděli do 19:00.

Historická budova muzea na Václavském náměstí je zatím otevřena částečně u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa. Do konce roku bude vstup do muzea zdarma. Až mezi únorem a březnem 2019 by měly být pro veřejnost otevřeny další prostory muzea.



V sobotu byl provoz muzea zahájen za účasti českého prezidenta a premiérů Česka a Slovenska. Večer pak byl připraven pro veřejnost videomapping na fasádu muzea připomínající století československé historie, který z Václavského náměstí sledovaly tisíce lidí. Podle některých médií málo akcentoval některé události s Československem spjaté, například Chartu 77 nebo osobnost prvního českého prezidenta Václava Havla.

„Projekce na hodně malou plochu dokázala vměstnat zásadní události československého a českého 20.století, v 70.letech připomněla jak Chartu, tak underground, listopadová revoluce byla pak připomenuta hodně výrazně. Nešlo o historickou studii, ale o vizuální dílo pro veřejnost,“ sdělil k tomu historik Michal Stehlík z NM.



Budova dominující centru hlavního města se opravovala přes tři roky, ale uzavřena byla od roku 2011. I proto se v neděli, ačkoli hustě pršelo a muzeum ještě není otevřené celé, zcela zaplnily před otevřením muzea schody u hlavního vchodu. Rekonstrukce národní kulturní památky patřila k nejrozsáhlejším a nejnáročnějším svého druhu a přišla na 1,8 miliardy korun.



Přestože čas otevření byl 10:00, již v 07:30 čekalo v dešti prvních pět lidí. První z nich, Michal Piják přijel z Nymburka a vstával kvůli tomu v 06:00. Uvedl, že deštivé počasí ho neodradilo, na otevření muzea se těšil. Byl rád, že je ve frontě první a nechtěl kvůli tomu své místo opustit, aby se šel zahřát třeba do kavárny.

Lidé zatím v Národním muzeu uvidí část interiérů a dvě velké výstavy. Částečný provoz zahájí Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava, mapující klíčové okamžiky 20. století. Poprvé jsou na ní pohromadě důležité dokumenty, které vznik a existenci republiky ovlivnily, jako Pittsburská dohoda, mnichovská dohoda či vídeňská arbitráž.

Některé příběhy Česko-slovenské a Slovensko-české výstavy si lidé mohou prohlédnout i online na webu Google arts.



Výstava 2 x 100 pak představí 200 nejvzácnějších exponátů muzea a připomene 200. výročí založení instituce. Stálé expozice včetně přírodovědných s oblíbenou velrybou, plejtvákem myšokem, se otevřou v příštím roce.