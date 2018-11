Ekologové v Brně letos nabízejí asi 1100 jedliček v květináčích

Také letos si mohou lidé koupit v Brně místo klasického vánočního stromku zhruba půl metru vysokou jedli bělokorou zasazenou v květináči. Ekologové jich nabízejí asi 1100, k dostání budou pondělí. Na jaře je zájemci budou moci vysadit v lesích mezi Vranovem a Svinošicemi na Brněnsku, řekla koordinátorka prodeje Tereza Žižková z brněnského centra ekologické výchovy Rezekvítek.

„Loni se prodalo asi 900 stromků, poptávka byla ale vyšší. Letos jsme jich proto u firmy Lesy města Brna objednali raději více,“ uvedla Žižková. Lidé si je mohou zakoupit na 12 místech, například na pobočkách Nadace Veronica, ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka nebo v EkoCentru Brno.



Proč jedle? Ekologové záměrně prodávají jedle bělokoré. Jde o původní dřevinu v Čechách a na Moravě, která ale z lesů v uplynulých desetiletích kvůli intenzivní těžbě téměř vymizela. Společné výsadby se pravidelně účastní desítky lidí, letos na jaře jich stromek přišlo zasadit asi 350. Lidé organizovaně zasadili přes 2000 stromků, jedličky si ale sázejí také u svých domů, chalup a chat.

Nejvíce lidí si pro stromky v květináčích chodí do Zeleného domu v Panské ulici. Oproti předchozím rokům ale stromek zdražil, a to z 99 korun na 120 korun. „Původní cena se držela už opravdu dlouhá léta a náklady na pěstování se za tu dobu přece jen zvedly. Letos navíc bylo sucho, a kdyby se stromky pravidelně nezalévaly, nepřežily by. I náklady na zalévání zvedly jejich cenu,“ uvedla Žižková.



Ke každému stromku dostane kupující podrobný návod, jak se o něj má přes zimu start. Cílem akce je, aby po svátcích ubylo použitých vánočních stromů v odpadcích.