Fotbalistky očima české hospody. Americké mise aneb O fenoménu dneška

PRAHA V pražské hospodě nižší cenové skupiny se v odpoledních hodinách poměrně horkého dne setkávají dva staří známí štamgasti středního věku, říkejme jim A a B, a zrovna sedí nad svým čerstvě natočeným pivem.

A: Mám na tebe zásadní dotaz.

B: Co, prosím tě, je v dnešní době ještě zásadní dotaz?

A: Budeš se divit. Takže: co ty a mistrovství světa v ženském fotbalu? Zaznamenals vůbec, že právě probíhá ve Francii?

B: Jestli jsem to zaznamenal? Cha chá, za co mě máš!

A:(zklamaně) Nekecej!

B: Jaképak nekecej. Já na rozdíl od tebe už dávno pochopil, že o budoucím stavu naší civilizace daleko více bude rozhodovat stav ženského nežli mužského fotbalu. A to nejen proto, že letos znovu vyhrály Američanky. Ale především proto, jak tyto Američanky vystupovaly.

A: Jako že neměly rády Trumpa?

B: Trump je detail. Těm ženským šlo o víc, jestli jsi to teda sledoval. Ty ženské měly na rozdíl od mužských fotbalistů misi!

A: Myslíš rovnost pohlaví? Za tu ale dneska s prominutím bojuje skoro každý.

B: Ty jako taky?

A: Hele, k nám do firmy se to zatím nedostalo, ale jinak neboj, vím, co je moje povinnost. Nechci tu skončit jako starý páprda. A ženský jsem měl vždycky rád. Takže vím, co jim dlužíme. Já jsem připraven.

B: Připraven? A na co?

A: No až to bude aktuální. Přes všechnu sympatii nechci vzbudit dojem, že jen naskakuju na nějakou kampaň bez příčiny.

B: No to mě podrž.

A: Proč?

B: Já to mám totiž stejně!

A: Tak na to se, brácho, napijem. (pijí)

B: Jenom mě trochu překvapuje, že jsi nepochopil ty americké fotbalistky.

A: Jak nepochopil?

B: No žes myslel, že jde jen o Trumpa nebo o genderovou rovnost.

A: A o co jim teda jde s tou jejich misí?

B: No přece o to, že kdo chce být pokrokový, musí vyhrávat. Pokrok dneska nemůžou už reprezentovat lúzři jako Obama.

A: Počkej, brzdi. Vždyť Obama vyhrál všechno, co mohl. To jen v Americe na rozdíl od Ruska nemůžeš kandidovat na prezidenta neomezeně...

B: To je jedno. Dneska vypadá Obama jako lúzr bez ohledu na to, co bylo. Pokud by chtěl dnes něco dokázat, pak ať si vybere nějakou disciplínu, ve které přitom vyhraje. A jestli ne, tak spánembohem. Možná to za něj ale vyhrajou ty americké fotbalistky.

A: Hele, jen jestli ten jejich triumf trochu nepřeháníš. Je to přece jen ženský fotbal. Já, abych se přiznal, měl problém nějaké zápasy vůbec dokoukat.

B: To já taky, ale jak říkám, o to vůbec nešlo. Tady šlo o princip. Když chceš něco měnit, musíš vyhrávat. A je jedno, v čem, a jedno, jak vypadáš.

A: Ostatně, všiml jsem si, že ty holky na sebe vizuálně daleko méně dbají než fotbalisti, když už jsme u toho. Většina z nich snad nebyla ani tetovaná. A ty účesy, no hrůza. Buď ohony, nebo na ježka.

B: Já s tím problém nemám.

A: No já na to mám svůj názor, ale radši si ho nechám pro sebe.

B: Přede mnou můžeš být nekorektní.

A: Ber to tak, že jsem v tréninku. Takže některé názory si nechám pro sebe. Taky principiálně!

B: Ale souhlasíš se mnou, že díky triumfu těch amerických fotbalistek s přesvědčením se pravděpodobně stal ženský fotbal významným fenoménem dnešního světa. A že zásadním způsobem podpořil princip, že pokud chceš měnit svět, musíš nejdřív vyhrávat?

A: Hele, upřímně, nejsem si jist, jestli je to z historického hlediska něco plně zásadně nového. Mám dojem, že u nás něco podobného razil už od devadesátých let Václav Klaus. Ale jestli chceš...

B: No počkej, to máš sice pravdu, ale já ji mám o to větší. Jasně, Václav Klaus chtěl taky především vyhrávat. Že chtěl měnit svět, jsme zjistili až mnohem později.

A: Václav Klaus taky hrál basket, a to v dobách, kdy to byl symbol amerikanismu.

B: Přesně tak. Jenže to byl jiný amerikanismus. To bylo ještě v dobách mužského, reakčního světa. V komunismu to byla ale bomba. Vlastně taky velká mise!

A: Na rozdíl od těch progresivních amerických fotbalistek by asi Václav Klaus spíše hovořil o „nemisi“. Ale pravda je, že nám taky změnil svět. Jen jsme si toho asi tehdy ani nevšimli.

A: Hele, jestli to je pravda, nevím, ale zní to docela dobře.

B: To si piš. O ženském fotbalu ještě uslyšíme.

A: Jestli pak už jim gratuloval Obama? Macron jim každopádně předával medaile...

B: Odvážnému štěstí přeje.

A: Pokud je ale Trump přesto pozve do Bílého domu, tak je u mě frajer...

B: Já ti povídám, že to bude ještě pěkný mazec. Škoda jen že to možná teď všechno překryje Tour de France. Ale kdo ví, třeba přinese taky něco podstatného. Je třeba být ve střehu. Liberálové zvedají hlavu!

A: Vždy připraven! (pijí zbytek piva na ex)

Autor je básník, překladatel a diplomat