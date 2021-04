Fotografie dívky u hořícího domu se vydražila za skoro půl milionu dolarů. Část peněz daruje charitě

Washington Jméno Zoë Rothová nejspíš mnohým nic neřekne. Její tvář ale může být řadě lidí povědomá. Z fotografie usmívající se dívky před hořícím domem vzniklo nespočet internetových memů, snímek samotný se nyní prodal za bezmála půl milionu dolarů (10,7 milionu Kč). Část peněz chce teď už dospělá Rothová věnovat na dobročinné účely. Informoval o tom web listu The New York Times (NYT).

Fotografie vznikla před hořícím domem v Severní Karolíně jednoho sobotního rána v roce 2005. Rodina se tam s tehdy čtyřletou Zoë vydala, jelikož šlo o kontrolovaný požár. Na místo vyrazilo mnoho sousedů a hasiči dětem umožnili vyzkoušet si práci s požární hadicí. Zoë se zájmem sledovala, jak plameny dům postupně pohlcují, načež ji její otec, který je amatérský fotograf, požádal, aby se otočila a usmála. Tak vznikl snímek dívky s šibalským úsměvem před hořící budovou a Zoë si vysloužila přezdívku „Dívka pohromy“.



"Disaster Girl" has sold her popular meme as an NFT for $500,000 https://t.co/UnrKNWmG3Y pic.twitter.com/UH1xvSGXRo — The Verge (@verge) April 29, 2021

V roce 2007 se otec David Roth s fotografií přihlásil do soutěže a vyhrál. Následně vznikly četné fotomontáže, na nichž dívka uličnicky přihlíží historickým katastrofám od pádu meteoritu, který vyhubil dinosaury, po potopení Titaniku. Původní internetový mem Rothová prodala jako nezaměnitelný token, digitální aktivum (NFT) v on-line aukci 18. dubna. Vydražil se za 180 etherů, tedy téměř půl milionu dolarů. Jak připomíná NYT hodnota populární kryptoměny nicméně často kolísá. Rodině zůstala autorská práva a obdrží deset procent z budoucích prodejů.

Trh s digitálním uměním a NFT zažívá boom. Všechna NFT včetně memu „Dívky pohromy“ jsou opatřena unikátním digitálním kódem, jenž zaručuje jejich autenticitu, a uloženy na blockchainu, což je šifrovaná decentralizovaná databáze používaná často jako účetní kniha kryptoměn.

Rothová uvedla, že vydražení snímku jí umožnilo získat kontrolu nad situací, v níž se od základní školy cítila být bezmocná. Memy Rothové se rozšířily široko daleko. Jednou skupina z Polska požádala o svolení použít snímek pro vzdělávací materiál o zanikajícím domorodém jazyce. Někdo v Portugalsku poslal Rothové fotografii, na níž je dívka zobrazena na nástěnné malbě. „Prostě si to přizpůsobíte, jak se vám to hodí,“ uvedla Rothová. „Moc ráda si je prohlížím, protože bych žádné z nich sama nevytvořila, ale ráda vidím, jak jsou lidé kreativní,“ dodala. Za poslední roky spatřila stovky fotomontáží snímku. Mezi své oblíbené řadí jednu z loňského roku z protestů proti rasismu. „Když už je to venku, nic s tím neuděláte,“ uvedla, „Vždy si najde způsob, jak zůstat relevantní při jakékoliv hrozné věci, která se zrovna děje, takže jsem se u nich hodně nasmála,“ vysvětlila.

Rothové je nyní 21 let a dokončuje bakalářské studium na vysoké škole v Severní Karolíně. Po promoci by si chtěla dát rok pauzu. Poté chce studovat mezinárodní vztahy. Výtěžkem z prodeje chce splatit svou studentskou půjčku, část peněz hodlá také dát na dobročinné účely.

„Lidé, kteří se objeví v memech, si to nevybrali,“ řekla. „Internet je obrovský. Ať už máte dobrou nebo špatnou zkušenost, musíte ji prostě co nejlépe využít,“ uzavřela.