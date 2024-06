Firmy pomáhají: Společnosti ze Zlínského kraje se daly dohromady pro dobrou věc. Zapojit se můžete i vy

Těchto pět firem se spojilo, aby společně pomohly dvěma zdravotně znevýhodněným dětem z regionu v rámci charitativně-sportovní výzvy Kilometry pro Ríšu a Samíka, která probíhá do konce června a zapojit se do ní může i veřejnost.

„Cílem výzvy je společně se namotivovat k pohybu a zároveň získat finanční prostředky na rehabilitace a další pomůcky pro dva handicapované kluky ze Zlínského kraje. Letos je výzva zaměřená na počítání kilometrů z běhu nebo chůze, a to během května a června. Přidat se může kdokoliv, vše se odehrává na webu www.akcesrdce.cz, registrační poplatek je symbolických 199 korun. Veškerý výtěžek si rozdělí rodiny obou kluků,“ popisuje Luděk Stránský, marketingový manažer stavební skupiny PSG, která celý projekt organizuje se spolkem Srdce na pravém místě, který už téměř deset pomáhá handicapovaným dětem.

„Letos chceme společně překonat 100 000 kilometrů a vybrat 200 000 korun, které pomohou Ríšovi a Samíkovi zjednodušit život. Ríša potřebuje novou postel se zdravotní matrací a opravu přístupu k domu, kde si nedávno zlomil nohu.

Samíkovi chceme přispět na rehabilitace, které mu pomáhají zlepšit jeho zdravotní stav a jsou nedílnou součástí jeho života. Je to na nás všech,“ říká Jakub Kohoutek, zakladatel spolku Srdce na pravém místě, který podobné charitativní výzvy pořádá několikrát do roka. Do aktuální výzvy se zapojilo už více než 400 lidí z celé republiky.

Ríšu a Samíka do projektu nominovali sami zaměstnanci PSG. Samík z Míškovic je pětiletý kluk, který už týden po narození bojoval s krvácením do mozku, následně i s hnisavou meningitidou.

Později mu byla diagnostikována dětská mozková obrna s pravostrannou triaparézou, centrální zraková vada, epilepsie a ADHD. Ríšovi je 14 let, žije v Oldřichovicích a v necelých třech letech mu byl diagnostikován dětský autismus s mentální těžkou retardací.

Do sbírky se kromě jednotlivců z řad veřejnosti zapojují také významné společnosti ze Zlínského kraje v čele se stavební skupinou PSG, která mimo jiné v letošním roce slaví své 100. výročí existence.

„Na květen a červen jsme vyhlásili interní výzvu, kdy za každý nachozený či naběhaný kilometr zaměstnanců PSG věnuje vedení společnosti rodinám Ríši a Samíka čtyři koruny. Do výzvy máme aktuálně zapojených více než 60 zaměstnanců a za první měsíc máme zapsáno přes 12 000 kilometrů. Věříme, že tak sami přispějeme částkou okolo 100 000 korun,“ doplňuje Stránský.

Jak se do výzvy může zapojit veřejnost? Zaregistrujte se na webu www.akcesrdce.cz

Zaplaťte symbolický přihlašovací poplatek 199 Kč přes veřejnou sbírku na Donio.cz

Do konce června si denně si zapisujte kilometry z běhu či chůze

Řekněte o výzvě svým blízkým a vytvořte si až pětičlenný tým

Sdílejte výzvu na sociálních sítích s hashtagem #kilometrypomahaji

Pokud sportovat nechcete nebo nemůžete, přispějte Ríšovi a Samíkovi libovolnou částku přes portál Donio.cz

V loňském roce si podobný model vyzkoušela také firma Greiner Assistec z Březové, která se specializuje na plastové díly na míru. A i letos se společnost rozhodla výzvu finančně podpořit.

„Jsme opravdu rádi, že můžeme být po roce znovu součástí této benefiční akce a pomoci rodinám a jejich handicapovaným dětem, které to opravdu potřebují. Po otevření registrací se přihlásilo téměř 50 zaměstnanců, což je dokonce více než v předchozím roce. Jsme velmi potěšeni tímto zájmem, protože to svědčí o tom, že naše snaha má smysl a není to lhostejné ani našim zaměstnancům. Věříme, že se nám společně s ostatními firmami v regionu podaří vybrat, co nejvyšší částku, která podpoří dobrou věc,“ uvedla Veronika Mynářová, specialista komunikace Greiner Assisstec.

Letos poprvé se do projektu zapojila společnost Vodovody a kanalizace Zlín, která vlastní vodárenskou infrastrukturu na Zlínsku. Na pomoc oběma zdravotně znevýhodněným dětem darovala částku 25 000 korun.

„Podporujeme prospěšné projekty a tento mezi ně rozhodně patří. Ríša a Samík mají naše sympatie a když se objevila možnost je podpořit, neváhali jsme. Naši velkou úctu mají vedle rodin obou chlapců i organizátoři tohoto projektu,“ vzkázala Miriam Chmelová Holbová, ředitelka společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s..

Podporu projektu přislíbila také napajedelská společnost Fatra, která patří mezi významné světové zpracovatele plastů.

„Již pošesté jsme se zapojili do republikové výzvy Do práce na kole. Protože nám záleží na světě kolem nás, za každý ujetý kilometr věnujeme každoročně 1 Kč na dobročinné účely. V letošním roce tak rozdělíme finanční částku mezi neziskovou organizaci vybranou našimi zaměstnanci a benefiční akci pro Samíka a Ríšu. Máme radost, že se několik společností z regionu spojilo pro dobrou věc, proto jsme ihned přislíbili i naši podporu. Věříme, že finanční částka rodinám alespoň trochu pomůže v jejich každodenním životě a ulehčí jim náročnou situaci,“ uvedl David Hrdina, marketingový specialista Fatra, a.s.

Do výzvy Kilometry pro Ríšu a Samíka se aktivně zapojují také zaměstnance vizovické firmy SPECTRA, která působí v oblasti průmyslové chemie.

„Spectra má sport ve své DNA, protože ji před 33 lety založil bývalý vrcholový sportovec. A přestože je nás už 40, nadále zůstáváme rodinnou firmou – podporu rodin proto bereme jako samozřejmost. Spojení s iniciativami spolku Srdce na pravé místě nám tedy dávají velký smysl a rádi se pravidelně zapojujeme do sportovních výzev zaměřených na zdravý pohyb a současně podporu dětí,“ uvedl Tomáš Peterka, výkonný ředitel Spectry.