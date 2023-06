Rozcestník pro houbaře: kde houby sbírat, jak je vařit a co s nimi rozhodně nedělat

1 Proč se na některé houby nesmí pít alkohol?

Nebezpečí vážné otravy však hrozí při požití alkoholu v kombinaci s pokrmy z hnojníku inkoustového či příbuzných druhů. Pokud by k tomu došlo, dostaví se u postižené osoby během několika hodin tzv. „disulfiramový syndrom“ způsobený otravou organismu toxickým metabolitem etanolu – acetaldehydem. Jak k tomu dochází, zjistili vědci již v 80. letech minulého století.

2 Proč houby nikdy nedávat do igelitky?

Houbařská sezona pravidelně přivádí do nemocnic pacienty s otravami a zažívacími problémy. Letos jich naštěstí zatím nebylo mnoho. Lékaři přesto před sběrem nesprávných hub, jejich špatnou úpravou či skladováním varují.

3 Češi jsou ve sběru hub výjimeční

Mykolog Jan Borovička mluví o tom, jak se v posledních letech změnily naše houbařské návyky, odkud se bere láska Čechů k houbaření a na co bychom si měli dát v lese největší pozor.

4 Mykolog radí, jak připravovat nejen modráky

Při sbírání hub bychom měli spoléhat na své znalosti a nebrat ty, které neznáme, říká náš přední mykolog docent Jaroslav Klán.

5 Mykolog dává svým studentům ochutnat muchomůrku

Přečtěte si o rozdílu mezi molitanem a chladičem, lysohlávkách a o tom, co nám ve škole neřekli o muchomůrce červené.

6 Jak si nesplést hřib dubový s hořčákem

Hřib žlučník, lidově hořčák – Tylopilus felleus láká ke sběru každého houbaře, připomíná hřib dubový. Hřib je ovšem hořký, stačí jen olíznout rozkrojenou plodnici. I docela malý exemplář zkazí celý pokrm.

7 Jak rozeznat muchomůrku od růžovky?

Nezkušení houbaři mohou růžovku (neboli masáka) zaměnit za jedovatou muchomůrku tygrovanou. Poradíme vám, jak je rozeznat.

Nejlepší recepty na houbové delikatesy

1 Ryzec patří do octa. Poradíme vám, jak udělat ten nejlepší lák

Při sběru ryzců poslouží jednoduchá poučka: ryzce s červeným, oranžovým mlékem jsou všechny jedlé, patří sem např. ryzec borový (pravý), ryzec osmahlý, ryzec lososový. Jedlé jsou i některé ryzce s bílým mlékem, třeba ryzec černohlávek, ryzec libovonný, ryzec nasládlý. Většina ryzců se však u nás pro svoji palčivost nejí. Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, Poláci je ale po vymáčení konzumují.

2 Jak na houbové karbanátky

Hrát si s ochucením masových karbanátků mě ohromně baví. Existuje tolik možností a variant! Stačí přidat trošku jiné koření, nastrouhanou zeleninu, houby a hned máte na stole jídlo, u kterého se nikdy nebudete nudit. Navíc, dá se připravit ve větším množství, snadno zamrazit, chutná skvěle i studené, velmi lehce se balí s sebou na cesty. Na které jiné jídlo ještě existuje tolik superlativů?

3 Jak na houbový guláš z kovářů?

U hřibu kováře se doporučuje delší tepelná příprava, lidem se slabším žaludkem může způsobit žaludeční potíže. Ideální je tedy například do polévky, do omáček nebo na guláš, lze jej ale také sušit i nakládat do láku.

4 Jak na italské houbové risotto?

Jedna z variací ochuceného italského risotta, kterou si budete připravovat na začátku podzimu, kdy se kouří z našich krásných lesů a rostou houby. Je to perfektní rychlá bezmasá večeře a zvládne ji úplně každý.

