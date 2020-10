Ind přežil hodiny v chladicím boxu po mylně konstatované smrti, rodina má nyní problémy kolem úmrtního listu

Dillí Ind prohlášený mylně za mrtvého a probuzený po několika hodinách strávených v chladicím boxu po několika dnech skutečně zemřel. O případu, který se stal v indickém svazovém státě Tamilnádu, informoval zpravodajský server BBC. Po konstatování „první smrti“ byl mrtvý převezen domů, kde mělo do pohřbu tělo setrvat v mobilní chladící schránce. Pohřební služba ale našla muže živého a rodina teď má problémy kvůli nejasnostem kolem úmrtního listu.

Čtyřiasedmdesátiletého pana Balasubrahmanjama přivezli v pondělí kvůli zdravotním potížím do nemocnice, kde lékaři konstatovali jeho smrt. Tělo bylo po návratu domů uloženo do chladicího boxu poskytnutého pohřební službou. Když její pracovníci následující den, kdy se měl konat pohřeb, chtěli zesnulého vyzvednout, zjistili, že muž se chvěje a je naživu. Odvezli ho znovu do nemocnice, ovšem do jiné než předtím. Tam v pátek zemřel. Ředitel nemocnice řekl, že pacient byl v době přijetí malátný a zemřel na plicní komplikace.



Podle pohřební služby podepsal v první nemocnici bratr údajně mrtvého muže lékařskou zprávu o úmrtí, avšak policejní velitel tvrdí, že rodina teď není schopná dokument předložit. Příbuzní jsou obviněni z „unáhleného nebo nedbalého jednání, které ohrozilo lidský život“.