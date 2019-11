Islandští studenti měří úbytky ohrožených ledovců

VIK „Je to opravdu moc krásné, ale tak smutné, když vidíme, o kolik ledovec roztál,“ říká Lilja Einarsdóttirová, která se svými spolužáky měří ledovec Sólheimajökull. Tomu hrozí, že se kvůli oteplování klimatu zcela rozpustí, píše agentura AFP.

Profesor v důchodu Jon Stefansson každoročně doprovází gymnazisty z městečka Hvolsvölluru na jihu Islandu na vrcholek ledovce, aby sledovali jeho vývoj. Ledovec Sólheimajökull, sevřený mezi dvěma horami, vykazuje podle měření studentů od roku 2010 každoroční ústup o 40 metrů.



Onoho deštivého dne studenti s pomocí přístroje GPS, metru a dvou žlutých praporků začínají zjišťovat, jak se ledovec změnil. Lagunou, kterou vytvořila roztátá voda, se s pomocí záchranářů brodí až ke stěně ledu: tam dosahuje ledovec tloušťky až 200 metrů.

„Když jsme tady začali měřit, nebyly tu vidět žádné stopy po vodě,“ říká jedenáctiletá Lilja. Nad stezkou, která vede k čelu ledovce, se tyčí cedule zaražená v černém písku. Kolem nápisu Jöklamaelingar (v islandštině měření ledovce) je několik ručně napsaných čísel: 24, 50, 110. Ta ukazují v metrech každoroční úbytek ledovce, který studenti naměřili.



Zatímco svět zaznamenal v červenci nejteplejší měsíc, jaký byl kdy registrován, Island v srpnu odhalil desku na památku prvního ledovce Okjökullu, který vlivem oteplování klimatu roztál. Byl to symbol, jak na tento stav upozornit veřejnost.

Okjökull zmizel v roce 2014 a dalších 400 ledovců je ohroženo. Ledovec Sólheimajökull, který je dlouhý deset kilometrů a široký dva kilometry, je součástí Mýrdalsjökullu, čtvrtého největšího ledovce Islandu.

Oblast je vysoce geotermická, protože pod ledovcem se nachází Katla, jedna z pěti nejaktivnějších a nejmohutnějších sopek Islandu.

Letos ledovec ustoupil o 11 metrů, zatímco loni to bylo rekordních 110 metrů. „To závisí víceméně na počasí a na tom, jak se ledovec láme. Někdy se uvolní velká část ledu a spadne do vody, takže ho ubude hodně,“ vysvětluje Stefansson.

Za necelých deset let čelo ledovce ustoupilo o 380 metrů. „Mysleli jsme si, že se možná ohledně oteplování klimatu mýlíme, ale když to tady vidíte, je to důkaz nad důkazy,“ říká dvanáctiletá Birna Björnsdóttirová.

I když měření studentů není dokonalé a oficiální, ukazuje na pokračující změny, které se v posledních letech zřejmě zrychlily. A potvrzují tendenci, kterou pozorují vědci. Sólheimajökull loni patřil ke třem ledovcům Islandu, které se za rok rekordně zmenšily, zhruba o 200 metrů, uvádí Sdružení pro výzkum islandských ledovců.

Ledovec - ilustrační foto.

Ledovce jsou mezi turisty velmi populární. Společnost Icelandic Mountain Guide, jeden ze tří místních touroperátorů, uvádí, že s ní ledovce loni navštívilo 27 000 turistů. Ledovce, které pokrývají asi 11 procent rozlohy Islandu, jsou pro tento ostrov osídlený před 1200 lety charakteristické. Jejich tání ale mění krajinu.

„Před mnoha ledovci se vytvářejí jezera,“ poznamenává Hrafnhildur Hannesdóttirová, která se v islandském meteorologickém ústavu zabývá ledovci. Za posledních 25 let ztratily islandské ledovce celkem 250 kilometrů krychlových ledu. To je sedm procent jejich celkového objemu.