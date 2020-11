PRAHA Po defenestraci se zřetelně ukázalo, že české stavy neměly povstání příliš promyšlené a v podstatě jen improvizovaly

Události, kterými započalo stavovské povstání v roce 1618, se odehrávaly podle již známého scénáře. Jako by se opakovalo to, co už bylo vyzkoušeno v jiné krizové situaci, v situaci kolem vydání Rudolfova majestátu v roce 1609.

Stavovské shromáždění se změnilo ve sněm, který jmenoval třicetičlenné direktorium v čele s prezidentem. V tomto ohledu překvapuje, že stávající zemští či královští úředníci nebyli suspendováni.