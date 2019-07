Jak se najíte u vody? Navštívili jsme pět velkých pražských koupališť

PRAHA Návštěva koupališť a bazénů je pro mnoho lidí příjemným zpestřením horkých dnů, člověku však při koupání leckdy vyhládne. Jak kvalitně se dá u vody v Praze najíst? Redaktor serveru Lidovky.cz navštívil pět známých pražských koupališť a pokusil se najít odpověď. Ukázalo se, že stále více prostoru dostávají nesmažená a zdravá jídla. Někde s větším, někde s menším úspěchem.

1) Koupaliště Pražačka aneb Smažák, tortilly a caesar salát

Na místě, kde nyní často leží ručníky koupajících, se údajně v minulosti procházeli zranění němečtí vojáci, protože ve vedlejší základní škole byl válečný lazaret. V betonovém bazénu tak vojáci plavali už za druhé světové války. To ale neznamená, že by areál vypadal jak z minulého století, naopak. Stejně tak je to s nabídkou teplého jídla.

Od letošní sezóny nově funguje občerstvení v takzvaném Grill parku. „Zatím tolik lidí nechodí, ale zvykají si. Nejoblíbenější je burger,“ stručně shrnul zaměstnanec občerstvení.

Zatímco v Grill parku je ticho po pěšině, tak u druhého bistra se kuchař má co otáčet. „Nejvíce u nás jede smažák, ale lidi hodně kupují také tortilly, ať už s masem nebo bez. Myslím, že tak pětatřicet procent prodaných jídel je bezmasých,“ informoval a dodal, že i když nejprodávanější je smažák, tak lidé na Pražačce celkově preferují zdravější jídla. Podle něj to ovlivňuje i fakt, že v blízkosti koupaliště je posilovna. „Přijdou sem a často rádi baští zdravě,“ uzavírá s úsměvem.

