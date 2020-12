Japonci zapojí do boje proti vymírání populace umělou inteligenci. Ideální protějšky bude hledat algoritmus

Tokio Japonská vláda zapojí do boje proti vymírání populace umělou inteligenci. Algoritmy budou hledat ideální protějšky za pomoci pokročilých analýz dat z matričních úřadů a vyplněných formulářů. Kabinet chce v roce 2021 samosprávám, které podobné párování už zkoušejí, přispět dvěma miliardami jenů (416 miliony Kč). Informují o tom světová média. Podle sociologů jsou ale pro zvýšení porodnosti zapotřebí jiná opatření.

V loňském roce se v Japonsku narodilo méně než 865 000 dětí, to je historicky nejméně. Ještě v roce 2017 země čítala 128 milionů lidí. Podle vědeckých propočtů by se ale počet jejích obyvatel měl do konce století snížit na asi 53 milionů.



Místní úřady nyní využívají jednoduché aplikace, které zohledňují jen kategorie jako věk a příjem. Díky podpoře vlády by po úpravách měly být schopné párovat jedince i podle jejich koníčků nebo hodnot, jaké považují za důležité. To vše proto, aby mladým Japoncům pomohly najít lásku, uzavřít manželství a mít děti.

Japonská ekonomika se potýká s dramatickým nedostatkem pracovníků a čím dál častěji je nucena přivážet je ze zahraničí, což bylo ještě před pár desítkami let spíše výjimkou než pravidlem.

Podle antropoložky Sačiko Horigučiové z mezinárodní univerzity Temple ale existují lepší způsoby, jak přimět mladé lidi k založení rodiny. Spíš než umělá inteligence by podle ní zabraly levné půjčky. Vědkyně se domnívá, že čím méně mladí vydělávají, tím slabší je jejich chuť navazovat romantická přátelství a brát se.

Podle sociologů nemají ženy v tradiční japonské společnosti od rodiny a mužů téměř žádnou podporu. Musejí pracovat, starat se o děti i o domácnost. Změny jsou v Japonsku pomalé a rovnoprávné svazky muže a ženy bývají stále spíše vzácností. Právě tímhle směrem by proto podle sociologů měla vláda napřít své snahy.