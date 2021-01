10. ledna 2021 16:59 Lidovky.cz > Relax > Zajímavosti

Praha Nejistota – tohle slovo nejlépe vystihuje náš svět na úsvitu nového roku. Víc než kdy jindy chceme vědět, co nás čeká, jak dopadne pandemie a kdy už všechno to trápení skončí. Nahlédnout do budoucnosti se snažíme od nepaměti i my Češi – i přes svůj pověstný ateismus a desítky let komunistického režimu. Proč tomu tak je a na koho se se svými otázkami obracíme?

Ve 14 letech mi dvorní rada udělal horoskop. Bylo v něm všecko, i smrt mého syna, popisovala Vlasta Chramostová Pokud jste letos na Vánoce s napětím sledovali plavbu lodiček z ořechových skořápek, lili rozžhavené olovo, rozkrajovali červená jablka nebo házeli botou přes hlavu, stali jste se, možná nevědomky, součástí tradičních svátečních rituálů, které mají za cíl jediné: předpovědět budoucnost.