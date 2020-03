Klasika k MDŽ? Tři ohnuté karafiáty a asparágus. Ty doby jsou pryč, říká florista

Ačkoli jsou karafiáty krásné květiny, jejich mimořádná obliba za minulého režimu jim ublížila. Teprve nyní se vracejí zpět do kurzu. „Věřím, že za čas se budou opět hrdě řadit mezi ostatní oblíbené, hojně vyhledávané květy. Chce to nejspíš zahodit předsudky,“ říká florista Lukáš Tvrdý z pražské květinové dílny luka:sh.

Lidovky.cz: Kdy lidé kupují více květin. Na Valentýna, nebo k MDŽ?

Oba jsou to silné svátky, nicméně doby, kdy jsme vše americké (byť původně Valentýn nepochází z Ameriky) nekriticky přijímali, jsou pryč a lidé se více vrací k MDŽ, takže bych řekl, že momentálně jsou síly vyrovnané.

Lidovky.cz: Jak si dnes stojí karafiáty? Ublížilo jim hodně, že byly za minulého režimu tak oblíbené?

Karafiáty si svoji pověst komunistické květiny ponesou asi dlouho, nicméně část zákazníků jim odpustila a vyhledává je. Pomáhá tomu také rozmanitost druhů i barev, které neustále přibývají. Sice si nepamatuji, jak moc byly vyzdvihované, ale myslím, že to byla jedna z mála květin, kterou mohli lidé pěstovat ve větší míře.

Lidovky.cz: Karafiáty jsou přitom krásné květiny, které nepotřebují moc péče a dlouho vydrží... Myslíte si, že by se jejich popularita mohla vrátit?

Karafiáty vydrží dlouho, ale stejně jako ostatní řezané květy potřebují péči. To znamená seříznout dlouhým šikmým řezem těsně před vložením do čisté dezinfikované vázy s čistou vodou. Nejlépe s roztokem výživy. Věřím, že za čas se budou opět hrdě řadit mezi ostatní oblíbené, hojně vyhledávané květy. Chce to nejspíš zahodit předsudky anebo výměnu generací.

Lidovky.cz: Jak jsou na tom s oblibou karafiátů ve světě?

Průzkum jsem si nedělal, ale myslím, dle prací zahraničních kolegů, že si - asi krom postsovětských zemí - vedou velmi dobře. Taky kvalita je jiná. K nám se dováží výpěstky z Latinské Ameriky a ty jsou v nesrovnatelně lepší kvalitě, než ty, které tu byly k dostání tenkrát.

Lidovky.cz: K MDŽ se ještě často dával asparágus. Ten si dnes stojí jak?

Klasika, tři ohnuté karafiáty a asparágus. Ten momentálně vytěsnil eucalypt, pistácie a další zeleň, ale pokud se budeme bavit o jiných druzích asparagu (plumosus, umbelatus, falcatus apod.) tak ty svoje místo ve floristice mají. Obzvláště při krátkodobých realizacích.

Lidovky.cz: Které květiny si lidé kupují nejčastěji, když chtějí někoho obdarovat?

U mužů stále vládnou růže, nejlépe červené, jako by jinou květinu neznali. Ale musím chlapy pochválit, že se čím dál víc zajímají o to, co jejich ženy mají rády. Jinak dle preferencí obdarovaného, nebo darujícího. Samozřejmě v ten daný čas se prodá nejvíce sezónních květů.