Koncert na mřížemi. Kapela Zrní vystoupila v největší tuzemské věznici Plzeň-Bory

Plzeň Koncertem v největší tuzemské věznici Plzeň-Bory odstartovala v neděli odpoledne kladenská alternativní rocková kapela Zrní svůj projekt věnovaný 30 letům od sametové revoluce s názvem Havlovy děti Havlovi. Koncerty a besedy se odehrají na místech spojených s Havlem. V plzeňské borské věznici byl někdejší disident a pozdější prezident vězněn od července 1981 do ledna 1983. Projekt kapela připravuje ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, řekl v neděli po koncertu před 85 vězni zpěvák Jan Unger.

„Byl to silný a nevšední zážitek. Jsme zvyklí, že na nás chodí lidé, kteří nás mají naposlouchané a znají nás. Najednou před námi sedí 85 chlapů, někteří se strašně moc mračí, někteří si to užívají. Občas jsem si připadal až nepatřičně, když jsem zpíval o svobodě a naději,“ popsal Unger. Koncert kapela odehrála v samém srdci věznice, kde se do středu pod vysokou klenbou hvězdicovitě sbíhají všechna křídla stavby z roku 1878.



Projektem věnovaným 30 letům od pádu komunistického režimu se chce kapela postavit za hodnoty, které Havel svou osobností a myšlenkami představoval. „Nám to v dnešní době připadá důležité. Mám pocit, že se na to zapomíná. Když je to 30 let od sametové revoluce, chceme vzpomínat na Václava Havla. Hodnoty, které on hlásal, jsou stále víc a víc zesměšňované a ztrapňované, to je pro nás nepochopitelné,“ doplnil Unger. Hlavní část projektu se odehraje na podzim. Na programu jsou i bytové koncerty, vystoupení na Národní třídě 17. listopadu a závěrečný koncert na Havlově chalupě na Hrádečku na Trutnovsku v den výročí Havlova úmrtí 18. prosince. Součástí projektu má být i výstava méně známých fotografií spojených s Havlem, muzikanti se také chtějí naučit úryvek některé z Havlových her.



Silný zážitek si z koncertu odnáší i houslista kapely Jan Fišer. „Byli jsme plní očekávání, trochu jsme se toho báli. Strašně moc písniček tady chytlo jiný rozměr. Texty najednou v kontextu věznice vyzněly úplně jinak,“ řekl.

Texty, které obsahují mimo jiné myšlenky o svobodě, víře a naději, byly jedním z důvodů, proč vězeňský kaplan Blažej Pelán kapelu pozval. „Hlavním smyslem je sem přinést kulturu, pro vězně je každá změna velkým zážitkem. Zrní jsem vybíral hlavně kvůli textům a velmi nápadité alternativní hudbě,“ řekl Pelán. Prostředí věznice podle něj vytvořilo unikátní atmosféru, která se odrazila i na výrazu kapely. „Vězni opravdu seděli a poslouchali a mohli nějakým způsobem reflektovat texty, dostali i citáty Václava Havla,“ řekl Pelán. Ve věznici pracuje 14 let, z toho devět let je kaplanem a má na starosti i kulturu. Ve věznici se uskutečnilo už kolem 20 koncertů, hrál tu Tomáš Klus, Štěpán Rak, kapela Znouzectnost a další. Hudebníci koncertují bez nároku na honorář.