Konzervativní a věřící ženy jsou v manželství nejspokojenější, tvrdí studie

Nejspokojenější v manželství jsou ženy, které jsou konzervativní a věřící, vyplývá ze studie, kterou publikoval server New York Times. Ve Spojených státech amerických výzkum vzbudil mimořádnou pozornost.

72 procent žen z kategorie „extrémně konzervativní“ prohlašuje, že je v manželství „velice spokojených“. Druhou nejspokojenější skupinou jsou překvapivě „extrémně liberální“ manželky, kterých je v manželství šťastných 69 procent. Obecně spokojenější jsou ale ženy, které se označují za konzervativní či mírně konzervativní než jejich protějšky z opačného názorového spektra. Zároveň ke štěstí přispívá i víra. Nejméně spokojené jsou mírně liberální manželky (55 procent).



Analyzována jsou data z 11 vyspělých zemí, včetně USA. Pro účely zkoumání definuje sedm skupin vdaných žen na škále právě od extrémně liberálních po extrémně konzervativní. Zároveň zkoumá jejich náboženské založení.



Výsledky studie New York Times jsou přitom v opozici k liberálním dogmatům, která tvrdí, že je třeba změnit stereotypní role žen a mužů. To, že zavedené stereotypy nemusí být špatné, ale naznačují i závěry jiných studií. Například výzkumná agentura Pew Research Center v roce 2013 prezentovala výsledky výzkumu, z něhož plyne, že dvě třetiny matek by raději nepracovaly na plný úvazek.

Manželství „uprostřed“ nejsou hodnotově ukotvená

Co z aktuální studie plyne a proč jsou po extrémně konzervativních nejspokojenější extrémně liberální manželky? Podle autorů mohou tyto extrémy překvapivě zastávat podobné hodnoty. „Muži ženám v obou případech třeba pomáhají s výchovou dětí. Zatímco manželství, která jsou uprostřed, mohou trpět tím, že nejsou hodnotově ukotvená – ani ve starém, ani v novém světě,“ píší.

Slabostí studie je neuvedení velikosti vzorku, na němž byl výzkum realizován. Stejně tak chybí podrobnější popis metodologie. Nelze také vyvozovat závěry, že když ženy přejdou na víru a začnou vyznávat konzervativní hodnoty, budou šťastnější. Podle jiných studií se totiž zdá, že predispozice k víře i ke štěstí může být částečně geneticky podmíněna.