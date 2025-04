Začátek bohoslužeb o Květné neděli je nesen v duchu slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. | foto: Jan Zatorsky , Lidové noviny

Svatý týden Květná neděle – průvod věřících naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení Zelený čtvrtek – symbolem jsou dvě události: Ježíšova večeře a Ježíšova modlitba a zajetí Velký pátek – připomíná utrpení Páně Bílá sobota – bdí se u Ježíšova hrobu, přemýšlí se o smrti, prázdnotě a beznaději

Palmové ratolesti mají připomínat vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. V kostelích se světí jívové proutky a jiné zelené větvičky.

Svatý neboli pašijový týden vrcholí při centrálních svátcích církevního roku památkou na ukřižování na Velký pátek a končí svátečními bohoslužbami k Ježíšovu vzkříšení a zmrtvýchvstání.

V liturgickém roce začíná velikonoční okruh Popeleční středou, po níž následuje 40denní postní doba a pak Svatý týden.

Slavnostním vzkříšením začíná 50 dnů doby velikonoční, nejprve je to 40 dnů do svátku Nanebevstoupení Páně a pak deset dnů, které završí svátek Letnic neboli Seslání Ducha Svatého či Boží hod svatodušní. Ten zakončuje velikonoční okruh.

Lidová tradice žádá nové šaty a žádné pečení

Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. Květná neděle je spojována také s různými lidovými pověrami. V tento den by se například nemělo nic péct, protože by se prý zapekl květ na stromech a neurodilo by se žádné ovoce.

Na Květnou neděli by se také měly oblékat nové šaty, aby v nich člověk kvetl. Dříve se také například domy vymetaly zelenými ratolestmi, aby se z nich odklidila všechna nemravnost a zhýralost.