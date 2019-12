Kyblík z KFC či stromky z kuřecího peří. Podívejte se na výběr nejpodivnějších vánočních zvyků

Praha Vánoce s sebou přináší spoustu zvyků, bez kterých by zkrátka nebyly takové, jaké je máme rádi. Každá země si už za ta léta vytvořila své vlastní. Někde vyrábějí stromečky z barveného kuřecího peří, jinde kohout věští budoucnost. Podívejte se na výběr těch nejzvláštnějších světových tradic podle webu The Week.

Indonésie: Stromečky z kuřecího peří

Vánoce nejsou zrovna nejrozšířenějším svátkem v této převážně muslimské krajině. Ale necelých 10 procent zde žijících křesťanů, především v oblíbené dovolenkové destinaci - ostrově Bali - tyto svátky slaví. Tradiční stromeček, jak ho známe u nás (ať už opravdový či umělý) si ale Indonésané tvoří z barevného kuřecího peří. Ty jsou potom z balijských domovů vyváženy do zemí celého světa, píše server The Week.

Venezuela: Vánoční bruslení

Každoročně mezi 16. a 24. prosincem se v hlavním městě Caracas uzavřou silnice pro běžnou dopravu. Tu potom tradičně nahradí lidé na kolečkových bruslích, kteří brzy ráno míří do kostela na vánoční mši.

Bělorusko: Kohout jako posel budoucnosti

V bývalé zemi Sovětského svazu o Vánocích nastává čas pro lidi bez partnera. Těm prý kohout sdělí jejich osud.

Již tradičně ženy z malých obcí, které ještě nenašly partnera, ke svým nohám na návsi pokládají kukuřičná zrna. Známý farmář k nim donese kohouta. Čí kukuřice sní zvíře jako první, ta se podle pověry jako první vdá.

Podle další běloruské tradice provdané ženy schovávají předměty kolem domů svých nezadaných přítelkyň. Ty je potom hledají a zadané přítelkyně jim napovídají. Pokud „single“ žena najde chléb, znamená to, že si vezme bohatého muže. Jestli najde prsten, jejich muž bude pohledný.

Japonsko: Vánoce s kyblíkem z KFC

Japonská novodobá tradice přináší slavné kuře KFC na vánoční tabule. Povedená kampaň amerického rychlého občerstvení každoročně přivádí Japonce do fronty v nejbližší pobočce. Bez křupavých křidélek a stehýnek už se velká část východního národa o Vánocích zkrátka neobejde. Pro obyvatele Japonska, kde se ke křesťanství hlásí pouhé procento místní populace, Vánoce nejsou oficiálním svátkem, takže jim nevěnují moc času. Raději si koupí „kyblík kuřete“.

Česká republika: Hod botou jako předpověď lásky

Ano, i některé naše tradice vnímají v zahraničí jako neobvyklé. Jde kupříkladu o zvyk, při němž se svobodné ženy postaví zády do vchodu, sundají si botu a přes rameno ji hodí za sebe. Jestliže bota směřuje špičkou ke dveřím, žena se v příštím roce provdá. Pokud ale blíže ke dveřím bude pata, pak svobodnou podle pověry čeká dalších 12 měsíců samoty.

A ženy, které mají koho políbit, by to o Vánocích měly udělat pod větvičkou jmelí. To jim má zaručit láskyplný vztah na následující rok.