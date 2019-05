Losí dvojčata v Chomutově zachránila matka. Lehla si ke kojení, což je u losů nevídané

Chomutov Tříletá samice losa evropského Quanita přivedla v zooparku v Chomutově na svět dvojčata. Mláďata se hned stala miláčky návštěvníků. Hlavní hrdinkou je matka losích mláďat, která překvapila chovatele svou obětavostí. Ke kojení si totiž lehla, což je u těchto zvířat velmi neobvyklé. V pátek to řekla Helena Hubáčková ze zooparku.

Quanita je tak vysoká, že mláďata nedosáhla k vemenu. „Tušili jsme to dopředu, protože takhle vysokou losici jsme tu ještě neměli,“ uvedla ošetřovatelka losů Petra Zálešáková. Druhý den po narození strávila u výběhu dlouhé chvíle, aby vypozorovala chování nové rodinky. Byla svědkem toho, jak si losí máma ke kojení mláďat lehla, což je u těchto zvířat podle chovatelů něco nevídaného. „Někdy se stává, že si losice ke kojení přidřepnou na zadní. Ale tohle nás překvapilo všechny,“ uvedl vedoucí zoologie Miroslav Brtnický.



Matka tím své potomky zřejmě zachránila. Další scénáře nebyly pozitivní. Odchyt mláďat by byl náročný, umělé krmení nejisté. Také proto si první snímky losích dvojčat a video na facebookové stránce zooparku vysloužily stovky pozitivních ohlasů, a to i ze zahraničí. „Quanita rodila poprvé, takže jako matka je bez zkušeností. Přesto to zvládla bravurně, nečekaně, úžasně. Na to, jak dlouho u losů pracuji, mě dokáží vždycky něčím mile překvapit,“ uvedla Zálešáková.



Losí dvojčata, narozená letos, jsou pravděpodobně obě slečny. Otcem je šestiletý samec Max. Losů odchoval zoopark už několik, poslední odchov je z roku 2017.

Los byl v českých zemích pravděpodobně vyhuben v 15. století, do zdejších lesů se pomalu začíná vracet až od druhé poloviny 20. století. Ve skandinávských zemích se pokoušeli losa domestikovat či využívat k jízdě. Ani jedno se však neosvědčilo, a to především kvůli svéhlavosti těchto zvířat.