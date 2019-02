Maketa letounu pro Památník Tomáše Bati bude hotová na jaře. Podnikatel v něm zahynul

Zlín Maketa letounu Junkers F 13 pro zlínský Památník Tomáše Bati bude hotová na jaře. Letadlo, ve kterém v roce 1932 zahynul zakladatel obuvnického impéria Tomáš Baťa, bylo centrálním motivem původního památníku. Pro obnovený památník se vyrábí replika, vzniká v hale olomoucké firmy TechProAviation. Hotová je již kostra letounu, řekl v pondělí ČTK mluvčí zlínské radnice Zdeněk Dvořák.

Baťa zahynul v letounu Junkers F 13 krátce po startu z Otrokovic, mířil do švýcarského Möhlinu. Již v roce 1933 byl ve Zlíně na Baťovu počest postaven památník, jehož součástí bylo i letadlo. Památník navrhl František Lydie Gahura.



Objekt patřící k vrcholům zlínské funkcionalistické architektury později využívala filharmonie a krajská galerie, město se poté rozhodlo, že budově vrátí původní podobu i účel. Památník si po obnově lidé prohlédli poprvé loni 28. října. Otevření objektu i s maketou letadla se plánuje na letošní květen.

Stroj bude postaven v měřítku 1:1, proti originálu bude maketa jiná pouze v tom, že nebude mít motor a interiér pro pasažéry. „Výroba vyjde na asi šest milionů korun. Město Zlín přispělo částkou 2,8 milionu korun, rodina Baťů věnovala 2,6 milionu korun, přes 100.000 korun poslalo město Möhlin, zbytek peněz zajistila u sponzorů Nadace Tomáše Bati,“ uvedl Dvořák.

Obnova památníku si vyžádala 50 milionů korun, z toho 32 milionů získala radnice od ministerstva kultury. Přispěly také firmy a veřejnost, konala se i sbírka „Zlíňané sobě“. Památník je možné si prohlédnout vždy v sobotu od 14:00 do 18:00 a ve středu od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.