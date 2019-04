Margarín vs. máslo. Co je lepší na srdce a co na cholesterol?

Letos slaví velké výročí: uplynulo přesně 150 let od jeho vynalezení. Za tu dobu svedl margarín nespočet bitev s máslem a z jeho výroby se stal multimiliardový obchod. A jak to tak bývá, jeho objevitel umíral v chudobě.

Margarín si nechal roku 1869 patentovat francouzský chemik Hippolyte Mege-Mouries, který vyslyšel výzvu císaře Napoleona III., synovce slavného Napoleona Bonaparta. Vládce vyzval vědce, aby pro chudé vrstvy a armádu vymysleli levnější alternativu másla. Mege-Mouries se dal do práce a přišel s náhražkou vyrobenou z hovězího loje a trochy odstředěného mléka, již nazval oleomargarín, což byla složenina řeckých výrazů pro olej a perleť, již svým vzhledem jeho vynález připomínal. Novinka se však neujala, a tak svůj patent o dva roky později prodal.



Ale to neměl dělat, neboť obliba margarínu právě začala stoupat. Toho roku, kdy se vynálezu zbavil, rozjela v Německu provoz první fabrika na margarín. Produkci zahájili i ve Spojených státech a boom byl na světě, avšak Mege-Mouries z něj už nic neměl a roku 1880 zemřel chudý v Paříži.



To už však jeho vynález žil vlastním životem. V roce 1871 jej vylepšil jistý Henry W. Bradly z amerického státu New York, který si patentoval margarín vyrobený ze směsi rostlinného a živočišného tuku. Jeho úspěch byl takový, že za oceánem způsobil první boj margarínu s máslem. Tamní farmáři se novinky tak zalekli, že prosadili zákony uvalující na margarín vysoké daně. Máslo první střet vyhrálo.

Dlouho se však z vítězství netěšilo. Daně byly po pár letech zrušeny a margarín se dočkal dalších vylepšení. Počátkem 20. století vědci objevili proces hydrogenace, s jehož pomocí se jim podařilo přeměnit rostlinné tekuté tuky na tuky pevné. Mohli tak v margarínu snadno nahradit ty živočišné. A zlepšovák přišel právě včas, neboť uhodila hospodářská krize a záhy poté 2. světová válka. Masa a živočišných tuků nebylo nazbyt a svět s radostí sáhl po margarínu.

Následující desetiletí poznamenalo neustálé přetahování o to, co je lepší: zda máslo, či margarín. S rozvojem ledniček lidé sahali raději po náhražce, protože s ní šlo ihned nakládat. Poté ocenili také to, že se ukázala jako zdravější alternativa másla, pocházejícího z živočišných tuků, přispívajících ke zvýšené hladině cholesterolu. Jenže potom se zase ukázalo, že margarín obsahuje trans mastné kyseliny, vznikající při hydrogenaci, jež také zvyšují cholesterol.

Co na to tedy slavná americká klinika Mayo? Margarín je zdravější na srdce, píše se na jejím webu. Ale jen takový, který neobsahuje trans mastné kyseliny, takže lidé mají v obchodě pozorně vybírat.