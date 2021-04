Marsovská helikoptéra s testy ještě nekončí. Počtvrté letěla dál a rychleji než předtím

„Marsovská helikoptéra dokončila svůj čtvrtý let, přičemž letěla dál a rychleji než předtím. Pořídila také více fotografií, když letěla nad povrchem Marsu,“ oznámila na svém twitterovém účtu Laboratoř tryskového pohonu (JPL), která má v NASA na starosti mimo jiné program robotického roveru Perseverance včetně testování Ingenuity. Na snímky z vrtulníku zatím tým JPL čeká, nicméně informaci doprovodila záběrem tohoto letu, který pořídil Perseverance.



Success #MarsHelicopter completed its 4th flight, going farther & faster than ever before. It also took more photos as it flew over the Martian surface. We expect those images will come down in a later data downlink, but @NASAPersevere's Hazcam caught part of the flight. pic.twitter.com/Fx3UHu4jgv