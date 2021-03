Medvědi místo sousedů. Čínský hotel s výběhem ledních medvědů vyvolal pobouření ochránců zvířat

„Medvědí“ hotel tento týden otevírá své brány pro návštěvníky v severovýchodní čínské provincii Chej-lung-ťiang. Stál 11 milionů dolarů, návštěvníky láká na mimořádný zážitek z toho, že budou mít za sousedy lední medvědy. Ty je možné vidět skrz tvrzené sklo z jakékoli místnosti.



Organizace zabývající se právy zvířat reagovaly pobouřením a vyzvaly zákazníky, aby se vyvarovaly takových podniků, které těží z bídy zvířat.

„Lední medvědi patří do Arktidy, nikoli do zoologických zahrad nebo skleněných boxů – a už vůbec ne do hotelů,“ řekl pro The Guardian viceprezident společnosti PETA Jason Baker.

The world's first polar bear hotel will open on Friday in Harbin, Heilongjiang province. Thirty-three sheets of reinforced glass have been installed in the hotel to allow visitors to have dinner with the bears while watching them nearby. #PolarBear pic.twitter.com/ug4QsBNAlz