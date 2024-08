Co mají společného Messi, Einstein a Marylin Monroe? Za jejich levorukost by je dřív upálili

Svět patří pravákům. To je skutečnost, která vychází z jednoduché matematiky. Světová populace již překročila hranici osmi miliard lidí. Z toho přibližně deset procent lidí vykazuje preferenci levé ruky. To znamená, že píší levou rukou, do míče budou často kopat levou nohou, nůž i škrabku budou držet v levačce a stejně tak si přehodí příbor, aby se v klidu najedli. „Preference ruky je daná biologickými a genetickými příčinami,“ vysvětluje profesorka psychologie na pensylvánské státní univerzitě Clare Poracová. I když pozor, genetika rozhodně není všechno. Stává se, že když se narodí dvojčata, nemusí nutně obě mávat na pozdrav stejnou rukou. Vědci zdokumentovali i další jev, a to kulturní a společenské tlaky. Také přišli na to, že leváci jsou pozoruhodně nekonzistentní. Někteří píší levou, ale házejí pravou, zatímco jiní používají pravačku na většinu složitých manuálních úkonů kromě psaní.