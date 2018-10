Moravské divadlo uvede legendární Beatles v baletním provedení

OLOMOUC Moravské divadlo v Olomouci uvede v pátek premiéru představení The Beatles Celebration. Poctu legendární skupině vzdá divadlo v baletním provedení pod choreografií uměleckého šéfa souboru Roberta Balogha. Dlouho očekávaná premiéra je již vyprodaná a navazuje na velký úspěch baletního projektu Queen.

Na pódiu, které bude představovat hudební stage, zazní tři desítky skladeb Beatles. Inscenace připomene nejslavnější hity, ale i zásadní momenty z hudebního i soukromého života členů kapely, řekli novinářům zástupci divadla.

Podle Balogha je The Beatles Celebration další cestou k popularizaci baletu. „Představení je určené i pro lidi, kteří by jinak na klasický balet nešli. Je to stejné jako u projektu Queen - The show must go on, které bylo stále vyprodané. Viděl jsem v sále tváře, které jinak na balet nechodí. Není to však jen taneční show, představení je provázané krásou baletu,“ podotkl Balogh. Doplnil, že pro tvůrce byla inscenace poměrně náročná a to i kvůli hudbě, která se od klasických baletních skladeb liší.



Tvůrci inscenace se museli probrat veškerou tvorbou slavné kapely a nakonec do představení zařadili tři desítky skladeb. „Selekce byla náročná. V představení by měly zaznít nejznámější hity, zaměřili jsme se však i na ty méně známé. Objeví se i písně ze sólových drah hudebníků po rozpadu kapely,“ uvedl dramaturg Tomáš Lehotský. Chybět nebude ani píseň kapely The Animals, která bude doprovázet obraz vietnamské války.

Moravské divadlo se hudebním legendám věnovalo již před deseti lety, kdy měla premiéru baletní inscenace Igora Vejsady a Roberta Balogha The Beatles & Queen. Na jaře 2016 uvedlo divadlo baletní inscenaci Queen - The show must go on, na jejímž libretu spolupracoval Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone.

Zajímavostí je, že členy legendární kapely ztvární rodilí Britové Seamus Wilkinson, Craig McFarlane, Benjamin Cook a Paul Oliver. Po Freddiem Mercurym se v roli Johna Lennona objeví sólista baletu Lukáš Cenek. Yoko Ono ztvární Yui Kyotani v alternaci s Kateřinou Iranovou. Autorem scény je Ivan Koubek. „Scéna je navržena celkově jako hudební stage. Její hlavní předností jsou materiály, na které jsou projektovány fragmenty ze života Beatles nebo zvýrazňují nálady pomocí barev a světla,“ popsal Koubek. Z otevřeného prostoru budou herci vstupovat přímo mezi diváky.







Kostýmy navrhli režisér Balogh s dramaturgem Lehotským, vycházeli přitom z dobových reálií. Pro ústřední čtveřici zvolili střihy i materiály, které se co nejvíce podobají originálu. Čerpali přitom ze záznamů, dokumentárních filmů i dostupných publikací.