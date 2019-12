Muž v letadle uvolnil své místo v první třídě 88leté ženě, sám seděl vedle záchodů. Splnil jí tím sen

Praha Kdy jindy být laskavý a ohleduplný k okolí nežli o Vánocích? Přitom může stačit tak málo, například výměna sedadel v letadle. Přesně to udělal Jack, který uvolnil své místo v první třídě 88leté ženě. Sám se spokojil se sedadlem vedle záchodů. „Tohle mi dcera nikdy neuvěří,“ komentovala výměnu stařenka. Požadovala po letušce selfie, aby měla důkaz.

Příběh Jacka a Violet dojal letušku Leah Amyovou, která se ho rozhodla zveřejnit na svém facebookovém účtu. „Během stovek letů jsem měla tu čest starat se mezi jinými o fotbalisty, supermodelky a Hollywoodské filmové hvězdy, ale nechte mě povyprávět o dvou nejoblíbenějších pasažérech, jaké jsem kdy v letadla potkala,“ zahájila popis na sociální síti.

Osmaosmdesátiletá Violet cestovala z New Yorku do Londýna, aby navštívila na Vánoce svou dceru, kterou nemohla delší dobu spatřit kvůli zdravotním obtížím. Na palubě stejného letadla společnosti Virgin Atlantic se vyskytl i mladý muž Jack. Zatímco Violet měla palubní lístek do běžné ekonomické třídy, Jack si se svou rodinou zakoupil místo v první třídě. Jakmile Jack uviděl Violet sedět v uličce hned vedle záchodů, vyměnil si s ní místa. Violet vždy měla sen sedět vepředu a Jack jí toto přání vyplnil.

Vyfotit, nebo se to nestalo...

„Tohle mi dcera nikdy neuvěří. Chci selfie jako důkaz,“ požádala dáma v úctyhodném věku letušku. Nevlastnila však ani telefon, ani neměla založenou emailovou adresu. „Fotografie ji zítra pošlu poštou,“ sdělila Leah Amyová. Violet ji informovala, že pracovala jako zdravotní sestra ve Velké Británii a ve Spojených státech amerických. Dceru nemohla navštívit delší dobu kvůli výměně kolenního kloubu.

„Přála bych vám spatřit Violetinu tvář, když jsem ji po polévce zachumlala v jejím křesílku,“ pokračuje letuščin příspěvek.

Violet uložená po jídle v křesílku na spaní v první třídě.

A co hrdina celého příběhu? Jack seděl po zbytek letu na nevábném místě a za celou dobu si na nic nestěžoval. „Žádný rozruch, žádná touha po upoutání pozornosti ostatních. Prostě to udělal z čisté dobroty svého srdce. Nikdo to po něm nevyžadoval,“ okomentovala situaci letuška.

Po přistání se všichni aktéři letadlového příběhu společně vyfotografovali. Letuška Amy v zřejmé narážce na romantické drama Titanik dodala, že je škoda, že se Violet nejmenuje Rose. Lidé v komentářích u příspěvku provolávají Jackovi slávu. Uživatel Gwennette Preston například napsal: „Bůh ti žehnej Jacku. V dobách rasového a politického štěpení Ameriky si dokázal nehledět na barvu pleti a vypořádal ses s nastálou situací od srdce. Potřebujeme vícero takovýchto příběhů.“