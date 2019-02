Na Moravě nemusí letos vegetaci stačit ani průměrný déšť

BRNO Až do konce února vydrží na střední Moravě výjimečné či extrémní sucho v půdě do hloubky jednoho metru. Pokud zůstane půda takto nasycená do začátku vegetace, nebudou pak ani průměrné srážky stačit k hladkému průběhu vegetačního období. Vyplývá to z aktuální předpovědi zveřejněné na portálu InterSucho.

rojekt několika vědeckých institucí zajišťuje již několik let informace pro zemědělce ohledně stavu a předpovědi zemědělského sucha.

Střední Morava zůstává nejpostiženější oblastí, přitom jde o jednu z hlavních produkčních zemědělských oblastí. Jen o něco méně špatně je na tom dolní Polabí a Poohří, taktéž oblasti se silnou zemědělskou produkcí, dále Poodří a část Vyškovska a Znojemska. Čas pro doplnění půdního profilu vodou před zahájením vegetační sezony se zkracuje a je téměř u konce. „Úhrny srážek pro tento týden budou nízké, naprší jen okolo pěti milimetrů, v lepším případě deset milimetrů. Teploty budou stále relativně vyšší mezi pěti a deseti stupni,“ uvádí InterSucho. Na přelomu února a března by měly být teploty průměrné, tedy pět až sedm stupňů, v noci kolem nuly.



Podle dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu by teploty měly být v příštích čtyřech týdnech nejprve výrazně a pak mírně nadprůměrné. Srážky budou nejprve výrazně nižší, než je průměr, poté se mu přiblíží. „Proto neočekáváme dramatickou změnu situace, nicméně ani zásadní zlepšení,“ uvedli vědci v předpovědi.



Dobrá situace je naopak ve většině jižních Čech a na Vysočině, na jihu středních Čech a na východě Moravskoslezského kraje. „Společně s pohraničními horami vykazují tyto oblasti relativně příznivou prognózu. V případě severozápadních Čech a některých oblastí východních Čech, většiny Moravy a velké části Moravskoslezského kraje a částí krajů Plzeňského se setkáváme s negativní prognózou až do poloviny dubna,“ uvedli vědci z InterSucha.