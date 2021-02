Flákanec po anglicku. Na videu urážel vládního epidemiologa, za trest přišel mladý Brit o PlayStation

LONDÝN V Británii vyvolalo pobouření video, na kterém mladý muž uráží na ulici známého epidemiologa Chrise Whittyho a tvrdí o něm, že je lhář. Vládního poradce se zastal mluvčí premiéra Borise Johnsona, který urážky na Whittyho adresu označil za nepřijatelné. Ke kritikům mladíkova chování se nečekaně připojila i jeho vlastní matka. Podle listu The Guardian mu za trest zabavila PlayStation.

Whitty je jednou z hlavních tváří boje proti epidemii covidu-19 v Británii. Na videu, které vyvolalo rozruch, ho autor záznamu obviňuje, že je lhář. „Lžete o případech covidu-19, chlape. No tak, chlape, přestaňte lhát do televize, chlape,“ říká mladík, který video zveřejnil na sociální síti. Whitty urážky i jejich původce ignoruje.



Na Whittyho stranu se po zveřejnění videa postavila britská vláda, která jej označila za vynikajícího úředníka, jenž pracuje „neuvěřitelně tvrdě a neúnavně“, aby pomohl v boji s pandemií. Ministr zdravotnictví Matt Hancock označil autora videa za „trapného“.

Ke kritikům patnáctiletého mladíka se překvapivě přidala i jeho vlastní matka. Podle listu The Guardian mu za trest zabavila PlayStation. Nařídila mu také, aby natočil nové video, na kterém se Whittymu omluví. „Byla jsem naprosto zděšená, když jsem viděla, jak nezdvořile se můj syn k panu Whittymu choval. Tak jsem ho nevychovala, není to chování, které od něj očekávám,“ řekla 47letá žena, jejíž identita není známa.

Zabavení herní konzole je podle ní nejhorším možným trestem, protože je to věc, kterou její syn „miluje nejvíce“. „Domácí vězení jsem mu ale nedala, protože už tak dost trpí lockdownem a nechodí ven tak často jako dřív,“ dodala.

Podle ženy její syn chtěl, aby Whitty pochopil, čím si on a jeho vrstevníci v době pandemie procházejí. „Jsem ale velmi smutná a naštvaná z toho, jakým způsobem to udělal,“ řekla. „Ve skutečnosti je to docela inteligentní chlapec,“ dodala.