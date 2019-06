Návrat k pěstování zeleniny a chov domácích zvířat

Žijeme v překrásné době, kdy máme prostor zabývat se dopodrobna tím, co jíme, cítíme a žijeme. Vybíráme školy svým dětem, zajímáme se o způsoby, jak si do života vnést více opravdovosti, nebo řekněme podstaty, jednoduchosti. Začínáme být přesyceni exotickými dovolenými i nesmyslným přepychem. Luxusem je pro nás kvalitně a pravdivě trávený čas s našimi blízkými, s naší rodinou.

Po principech Feng shui přichází nám Evropanům jistě bližší dánský návodný program pro každodenní pohodu zvaný Hygge. Říká, že ty nejlepší věci jsou zadarmo nebo skoro zadarmo, ať už se bavíme o s láskou pletených ponožkách od babičky anebo pár zapálených svíčkách, které vnesou do pokoje víc pohody než všechny designové lampy světa. Mně v poslední době oslovila v životě i architektuře především filosofie wabi-sabi.



Ferdinand Leffler Vystudoval obor Krajinné plánování v kombinaci se zahradním inženýrstvím na České zemědělské univerzitě. Je zakladatelem atelieru Flera, který patří k největším v Evropě a kde se věnuje projektům soukromého i veřejného prostoru. Několikrát se svým týmem získal titul Zahrada roku. Úspěšně realizuje projekty v Evropě i ve světě - v Kanadě, ve Střední Americe nebo africkém Zanzibaru. Je spoluautorem a moderátorem ceněného televizního pořadu Ferdinandovy zahrady, jehož druhou sérii teď vysílá Česká televize. Vydal knížku Žijte ve své zahradě (byla přeložena do angličtiny a vyšla též jako e-kniha) a knížku pro děti Kukadýlko. Pořádá každoroční výstavu umění ve veřejném prostoru Umění ve městě, je spolumajitelem a jedním z kurátorů galerie exteriérového umění Flera Gallery. V rámci Flera Academy se snaží o osvětu zahradní architektury a diskusi mezi odbornou a laickou veřejností. Zpívá v rockové kapele Boys don't cry, má čtyři děti a se svou velkou rodinou žije v domku nedaleko Prahy. Ve vztazích i v zahradách oceňuje pravdivost a upřímnost bez přetvářek.

Ať už to nazýváme jakkoliv, naše směřování je jasné: do našich životů stejně jako do našich zahrad se snažíme vnést nenucenou pohodu, klid a sympatickou pokoru



Zahrady neprojektujeme na odiv sousedů, ale upřímně se ptáme sami sebe, co nás v zahradě baví podnikat, co nás do zahrady vytáhne? Víme, že produkce vlastní zdravé zeleniny nebo ovoce není otročinou, ale potěšením. Baví nás pozorovat celý kouzelný proces od sazeničky ke šťavnatým plodům.

Zahrady chalup a venkovských stavení

Čím dál častější dostávám poptávky na zvelebení zahrad, které se nachází v otevřené krajině anebo v rámci pěkné historické obce. Zahrady takových objektů už nejsou zapomenuté popelky. Majitelé chtějí znovuobjevit původní prostou, praktickou a logickou krásu venkovské krajiny. Řešíme napojení na lesy, louky. Malujeme kurníky, nebo třeba oplocení ovcí. Z původně hospodářských zahrad vznikají pohodové, praktické a uvolněné exteriéry.

Užitkové záhony už nejsou ostudou zahrady. Na své skleníky, vyvýšené záhonky a nádoby s bylinkami jsme pyšní. Nebojte se je přitáhnout klidně až k terase a domu. Stejně jako dřevník se může stát i záhonek designovou parádičkou vaší zahrady.



Podobné je to i se zvířaty. Podporujeme život v zahradě jako takový. Pítka a krmítka pro ptáky, hmyzí domky, haldy dříví a roští jako útočiště pro ježky nebo ještěrky. V brzké porevoluční době jsme zaznamenali trend, kdy se hospodářské zázemí z pěkné formální zahrady úplně vyškrtlo. Kdo chtěl být in, měl zahradu střiženou podle formičky.

Dnes se řemeslně pěkné provedené kurníky nebo ohrady stávají jednou z radostí a mnohdy také velkou chloubou našich zahrad. A je to tak správně.