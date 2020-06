Ne tak tmavomodrý svět. Jak probíhala emigrace letců do Anglie za doby Protektorátu

21. června 2020 5:00 Lidovky.cz > Relax > Zajímavosti

Zapojení československých letců do bojů 2. světové války oslavují pomníky. O tom, jak se letci z uzavřeného protektorátu Čechy a Morava vůbec dostávali do ciziny, se toho však ví jen málo. Stejně tak o tom, jak bylo postaráno o jejich rodiny doma a jak se do péče o ně zapojila komunisty popravená Milada Horáková.

Do povědomí veřejnosti se útěky československých pilotů z protektorátu Čechy a Morava velice zjednodušeně dostaly krátkou scénkou z filmu Jana Svěráka Tmavomodrý svět. Hlavní hrdina v ní na motocyklu opouští svou dívku a svého psa a odjíždí do ciziny – snad do Polska. Pak se objeví až v Anglii. Jak prosté. Ve skutečnosti se cesta těch 1260 letců a leteckých specialistů, kteří mezi dubnem 1939 a únorem 1940 odešli do zahraničí, odvíjela za mnohem dramatičtějších okolností. Jen málo z nich veřejně promluvilo o tom, kde a jak jejich válečná anabáze vlastně začala. A už snad vůbec nikdo nevypráví, co se po jejich odchodu do ciziny dělo s jejich rodinami doma. Do organizace odchodu letců a péče o jejich manželky a děti se významně zapojili můj otec, letec – palubní telegrafista a navigátor Československých aerolinií Jan Kupka a jeho manželka, moje matka Slavomíra Kupková. Takto se události odehrávaly na základě zápisků mého otce a rozhovorů s mými rodiči.