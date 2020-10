Necvičíte? Začněte. Poradíme vám, jak si v době home office a karantény poradit s pravidelným pohybem

Nad Českem se vznáší možnost tvz. lockdownu, čím dál tím více lidí navíc končí v karanténě a pracovat z domova, pokud to jde, je již standardem. Jak se mezi čtyřmi stěnami udržet v psychické pohodě? Co dělat, když už vás nebaví číst ani koukat na televizi? Zařaďte do svého denního programu cvičení. Jakékoli, které vám vyhovuje. Jak začít? Zkuste se inspirovat.

Že doma nemáte potřebné vybavení? Nenechte se tím zastavit. Velmi efektivně se dá totiž cvičit i s vlastní vahou těla. Pokud potřebujete další pomůcky, buďte kreativní. Jak správně udělat klik, dřep nebo prkno vám poradí parkourista a lektor fitness Kevin Jágr. Dlouhé sezení? Utrpení pro celé tělo Dalším efektivním cvičením, které doma díky internetu zvládne každý, je jóga. „Naše tělo bylo spíše stvořeno pro fyzickou zátěž a rozhodně ne na sezení a stres, který zažíváme dnes a denně. Když bychom se na to podívali z pohledu jógové terapie, většina lidí má problém s horním a dolním zkříženým syndromem, to znamená, že svaly proti sobě nefungují, nefungují pak svaly na břiše ani ty v oblasti bederní páteře a dochází ke špatnému postavení páteře,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Zuzana Klingrová.

Protahovat byste se měli celý den, ale především ráno je dobré se na chvíli zastavit, prodýchat se, protáhnout se a trochu si zacvičit. Nemusíte hned dělat dvacet kliků či výpadů, na škodu ale nebudou. Nejjednodušší je doma cvičit jógu, ne každý to ale umí. Dobrým řešením je přizvat televizi či YouTube a cvičit podle toho, kolik si myslíte, že zvládnete. Má to i svá pozitiva, cvičení máte plně ve své režii, nemusíte se nikomu přizpůsobovat a posilování s vlastní vahou je stejně nejzdravější. Jak na to, se můžete dočíst ZDE.

Na bolavá záda „Miluji rotace páteře na zádech, které skvěle uvolňuji bederní páteř. Všechny cviky na protažení kyčlí, jako je šťastné dítě nebo pozice spícího holuba. Všechny cviky na rozhýbání páteře jako kočka, kráva, pes s hlavou nahoru a dolů a samozřejmě klasický pozdrav slunci. Na ten se nesmí zapomínat. Pokud se cítíte unavení, opřete si nohy o zeď v úhlu 90 stupňů a zůstaňte tak pár minut. Uvidíte, že vám bude o 100 % lépe,“ popisuje isntruktorka jógy Klára Pokorná, která na stres doporučuje i box.