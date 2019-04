Nejlepší čaje jsou podle mě z Japonska, říká teatender

Je průkopníkem gastronomické odbornosti zaměřené na čajovou kulturu, tzv. teatenderem. Připravuje čajové degustace, míchá z něj nápoje, páruje ho s jídlem. „Čaj má s v sobě přirozené detoxikační účinky. Jestliže je spojíme s osobním přesvědčením a vůlí něco změnit, pak jich můžeme využít. Potřebou je však vždy dostatečná konzumace čisté vody, která z těla vše uvolněné odplaví. Čaj je zde dobrým impulzem na cestě k očistě," říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Jiří Boháč.

Lidovky.cz: První otázka bude sice obecná, ale asi složitá. Jak se pozná kvalitní čaj, existuje na to nějaké jednoduché pravidlo?

Ze složitosti se lehce vymaním rozdělením konzumenta. Pokud zákazníka zajímá autentický čaj, pak je pro něj mírou kvality čerstvost, výběr čajové zahrady, období sběru apod. Bavíme-li se o zákazníkovi spíše konzervativního typu, milovníka čajových směsí typu Earl Grey, pak je pro něj výrazem kvality prémiový sběr čajových lístků, vysoká kvalita všech komponentů čajové směsi a také elegantní balení. Obsah by nikdy neměl pokulhávat za formou.

Lidovky.cz: Když bych chtěla vynechat kávu a místo toho se ráno nastartovat čajem, který byste doporučil?

Pokud se bavíme o schopnostech dostatečné stimulace, kterou jsme zvyklí získávat z kávy, pak u čaje jistě najdeme alternativu. Velice dobře působí třeba Darjeeling, nebo jakýkoliv silný černý čaj. Přechod z kávy na čaj je však komplikovaný, pokud jsme fixovaní na chuť kávy. Co do účinku si jistě dokáží konkurovat, pokud zvládneme vypít dostatečné množství čaje. Pro představu espresso obsahuje 7 g kávového zrna na 30 ml nápoje. Pokud vypijeme 7 g čaje, pak se stimulace dostaví také. Těžko budeme čekat zázraky po jedné porci poloprázdného čajového sáčku.

Lidovky.cz: A co matcha čaj?

Matcha je fenomén. Její přednosti společnost teprve objevuje. Pro mne není lepšího povzbuzení především uprostřed letních dní. Miluji i lehké předávkování matchou, které si rád dopřávám v čase extrovertních výletů.

Lidovky.cz: Na nevolnosti a trávení se pije slabý neslazený (nebo maličko slazený) slabý černý čaj. Co obsahuje takový nápoj, že dokáže pomoci?

Je neutrální. Zlepšuje metabolismus. Svou neutralitou vyvolává zklidnění. Pokud máme nevolnost je dobré pít teplou vodu, ale to by málokdo zvládl, proto čaj.

Jiří Boháč Lásku k čaji v sobě objevil skoro před dvaceti lety, když začal pracovat v čajovně. Dnes je prvním certifikovaným lektorem vzdělávání o čaji při České barmanské asociaci. V roce 2004 se stal manažerem sítě pražských čajoven, o rok později spustil projekt cateringových služeb s čajem. Roku 2013 byl jmenován historicky prvním vedoucím nově vzniklé čajové sekce Czech Teatenders, kterou zaštiťuje Česká barmanská asociace. V současnosti je jediným lektorem pro ČR ve vzdělávání o čaji. Pracuje jako manažer značky Kusmi Tea.



Lidovky.cz: Je barbarství pít černý čaj s medem a citronem? A pije se takový ještě jinde než v Česku (střední Evropě)?

Osobně to za barbarství nepovažuji. Spíše za lidový prvek čajové mixologie. Čaj v kombinaci s nejrůznějšími ingrediencemi najdeme po celém světě. Ovšem čaj ve spojení s citrusy si vydobyl oblibu napříč celým světem. Všichni nejspíše znáte spojení černý čaj a bergamot. Pokud chcete ochutnat dle mého názoru nejpovedenější variaci, pak doporučuji Anastasia.

Lidovky.cz: Který čaj preferujete vy - z jaké oblasti?

Stále se vracím a vždy budu vracet k zeleným čajům z Japonska.

Lidovky.cz: V čem se čaje z různých koutů světa liší?

Byť se jedná o jednu rostlinu, liší se klima, v němž čajové keře rostou. Liší se přístup lidí, technologie, prostě vše, co ovlivňuje chuť a sílu čaje.

Lidovky.cz: A čím to je - podnebím, teplotou, zpracováním?

Kombinací všeho.

Lidovky.cz: Fungují takové ty čajové směsi na detoxikaci? A jak se míchají?

Čaj má s v sobě přirozené detoxikační účinky. Jestliže je spojíme s osobním přesvědčením a vůlí něco změnit, pak jich můžeme využít. Potřebou je však vždy dostatečná konzumace čisté vody, která z těla vše uvolněné odplaví. Čaj je zde dobrým impulzem na cestě k očistě.

Lidovky.cz: Který čaj byste doporučil před spaním?

Obecně je v čaji obsažen kofein. Bavíme-li se tedy o čaji pravém z rostliny Camellia sinensis. Známe čaje o páté servírovaly silné černé čaje s mlékem. V pozdějších hodinách bych doporučil už jen tonizační bylinky.

Lidovky.cz: A co konopný čaj? Jaké má účinky? A doporučil byste ho?

Ten bych si před spaním klidně dal. Zklidňuje a možná dělá i barevnější sny.