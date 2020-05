Nejstarší láhev koňaku na světě se v Británii vydražila za 3,6 milionu korun

Londýn Jedna z nejstarších láhví koňaku na světě se prodala v aukci za 118 580 liber (3,6 milionu korun). Lihovina byla vypálena v roce 1762 a posledních 140 let byla uložena v rodinném sklípku. Chutnat by měla stále dobře, uvedl dnes server BBC s odvoláním na aukční síň Sotheby’s.

Láhev, kterou v on-line aukci zakoupil soukromý sběratel z Asie, získala prvenství coby nejdražší v aukci prodaná láhev koňaku, uvedla Sotheby’s.



Jde o jednu ze tří zbývajících láhví ze vzácné šarže koňaku Gautier. Jedna menší láhev je vystavena ve francouzském muzeu, druhá byla prodána v roce 2014 v aukci v New Yorku za přibližně 48 000 liber (1,4 miliony korun).

Podobně jako šampaňské, pouze brandy z francouzské oblasti Cognac smí nosit prestižní označení koňak.

Specialista aukční síně na lihoviny Jonny Fowle před začátkem dražby řekl, že koňak z 258 let staré láhve by stále měl chutnat dobře. Podmínky, v nichž byla láhev dlouhá léta skladována, byly „velice dobré“ a jen málo obsahu se za tu dobu vypařilo.

„Můžeme se domnívat, že množství alkoholu je docela vysoké a že stovky let sloužilo jako konzervant. Tekutina by si měla zachovat svůj charakter,“ dodal. „Neměli jsme ale to štěstí ji ochutnat.“