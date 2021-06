Dobře si rozmyslete, koho si vezmete. Nešťastné manželství podle vědců zvyšuje riziko úmrtí až o 19 procent

Tel Aviv/Praha Psal se rok 1965, když univerzita v izraelském Tel Avivu začala sbírat zdravotní data od deseti tisíc mužů. Vědci se navíc ptali, kterak tato skupina hodnotí úspěšnost svého manželství na stupnici od jedné do čtyř. Nyní výzkumníci z univerzity data opět „oživili“ a přineslo to překvapivé výsledky.

Vědci dospěli ve studii publikované v odborném periodiku Journal of Clinical Medicine k závěru, že muži, kteří jsou v manželství nešťastní, jsou vystaveni vyššímu riziku smrti, zejména důsledkem mrtvice. „Je to překvapivé, ale zjistili jsme, že manželství je podobně rizikovým faktorem úmrtí jako kuřáctví nebo nedostatek pohybu“ řekl pro Times of Israel specialista na veřejné zdraví Shahar Lev-Ari s tím, že výzkum poukazuje na to, že zdravotní úřady by měly konat a začít podporovat manželskou terapii, aby lidé žili déle.



Muži, kteří považovali své manželství za neúspěšné a byli s ním nespokojení, totiž v průběhu desítek let prokazovali průměrněo 19 procent vyšší riziko smrtí oproti těm, co své manželství označili jako úspěšné. Co se týče úmrtí na mrtvici, rozdíl byl dokonce celých 69 procent. „Teď když máme větší povědomí o souvislosti mezi psychologickou pohodou a fyzickým zdravím, můžeme říct, že nepohoda v manželství naznačuje zvýšené riziko úmrtí ze všech příčin,“ dodal Lev-Ari.

Podle kritiků studie sice přináší zajímavé závěry, ale bylo by vhodné ji provést taky u žen. Tak, aby bylo možné výsledky dále ověřit a zjistit, zda i u opačného pohlaví platí stejná zjištění.