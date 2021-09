O jedovatém oměji. Jednu z nejdekorativnějších rostlin neproslavila krása, ale jed

K tomuto rodu je v současnosti celosvětově řazeno na 320 druhů, vyskytují se po celé severní polokouli, objevují se v Eurasii, Severní Americe i severozápadní Africe; na našem území najdeme šest druhů a několik kříženců.



Ve středověkých českých rostlinářích se oměji říkávalo „omih“ nebo „omiej“ (později „voměj“), což jistě souviselo s dnes již nadobro nesrozumitelným staročeským slovesem „omiežditi“, tedy očarovati – jeho působení na lidský organismus našim předkům připomínalo účinky kouzel.

Nejznámějším a zároveň historicky nejslavnějším je oměj šalamounek (Aconitum plicatum), v raném novověku zvaný jednoduše „šalomunek“ – roste především v našich pohraničních horách.



Velmi barvitý popis otravy touto rostlinou se dostal na stránky českých knih už v roce 1596, kdy byla zaznamenána událost, která se odehrála v Praze v roce 1561. Rakouský arcivévoda a místodržitel českých zemí Ferdinand II. chtěl tehdy otestovat jeden ze svých protijedů – otravy význačných osobností v této době až tak vzácné nebyly, všichni se snažili mít po ruce látku, která by podaný jed z těla spolehlivě vypudila. Vědělo se, že arcivévodův protijed skvěle zabíral dokonce na arsen, a tak při jeho návštěvě Prahy nechali přivézt od krkonošských pramenů Labe šalamounek – soudilo se, že patří k jedům nejsilnějším. Kořeny stloukli, vyrobili lektvar, který podali statnému junákovi, jenž byl pro krádež odsouzen k trestu smrti. Smrt měl tedy dotyčný zcela jistou, pokud by však tento pokus přežil, byl by omilostněn.

Mladík samozřejmě neváhal a omějový lektvar ochotně požil. Půldruhé hodiny se údajně nedělo nic: už si všichni mysleli, že český šalamounek nebude mít sílu rostlin z jihu. A tak dávku ještě navýšili. Po dvou hodinách nastala výrazná změna, už bylo jasné, že český oměj si ve své toxicitě s rostlinami odjinud v ničem nezadá; rychle tedy použili onen zázračný Ferdinandův protijed.

Jenže bylo pozdě: zlodějíček vyvalil oči, zalil jej studený pot a vyvrátil se na zem. Pak postupně usínal, záhy se mu zastavilo srdce – jeho tvář prý zčernala jako olovo. Tak bylo potvrzeno, že proti šalamounku žádný protijed neexistuje. Proslýchalo se sice, že snad by mohl účinkovat na prach stlučený smaragd, skoro jistým protijedem měla být i polní myš žijící v šalamounkových kořenech. Jenže kde v případě potřeby takovou myš rychle sebrat?

Historka z pražského arcivévodského dvora se stala slavnou, tradovala se v lehce pozměněných úpravách po staletí: ještě na začátku 19. století ji učitelé dokonce vypravovali školním dětem jako odstrašující příklad – měli samozřejmě připravené podobné příběhy ke všem prudce jedovatým rostlinám, se kterými tehdejší školáci mohli snadno přijít do styku. Děti své kantory nejspíš poslouchaly s otevřenými pusami, šalamounek bezpečně poznaly všechny.

Dnes tušíme, že jed omějů pomáhá opylovačům, čmelákům. Jejich hmyzí konkurenti se občas snaží dostat k nektaru poněkud podvodným způsobem přes okvětní lístky – jednoduše se k němu prokoušou. Rostlina tak ztratí nektar, ale k samotnému opylení nedojde. A tak si oměj na tyhle nezvané hosty vytvořil pořádný bič.