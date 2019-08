Opilý host zabil ve Francii majitele baru, který mu odmítl nalít

Francouzská policie zadržela muže, jenž minulý týden zabil provozovatele baru v Saint-Denis, který mu odmítl nalít. Informovala o tom dnes agentura AFP. Útočník čelí obvinění z napadení s následkem smrti, přičemž se policie nedomnívá, že měl v úmyslu šéfa podniku připravit o život.

Incident v baru v pařížském předměstí Saint-Denis se odehrál minulý týden v noci z úterý na středu. Do Café de la Place přišli dva opilí muži. Poté, co jim šestašedesátiletý šéf podniku odmítl další alkohol nalít, uhodil jej jeden z nich do obličeje.



Napadený upadl, poté se zvedl, následně ale zkolaboval, popsala agentura AFP. Záchranáři po půl hodině konstatovali jeho smrt. Nyní obviněného muže zadrželi policisté v sobotu.



Během několika dní šlo o druhý podobný případ napadení zaměstnance restauračního zařízení, připomněla francouzská agentura. Předminulý pátek zastřelil host v restauraci v městečku Noisy-le-Grand u Paříže osmadvacetiletého číšníka údajně proto, že mu nedokázal dost rychle donést objednané jídlo. Minulý pátek policie podezřelého střelce zadržela a obvinila jej z vraždy.