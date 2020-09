Orel skalní se vrací do Čech. Pomoci má i speciální stříbrná mince

Orel skalní kdysi běžně sídlil v českých horách včetně Krkonoš. Jenže dnes je tam na něj příliš rušno. O návrat tohoto ptačího druhu se snaží náročný projekt, který pomůže usnadnit výtěžek z ražby mince Sněžka z nové série České hory.

Poslední výskyt orla v Krkonoších byl zaznamenán před dvěma lety. Jenže na polské straně hor, navíc šlo o orla mořského. Vzácnějšího orla skalního, který je mimochodem i součástí českého státního znaku, tu nikdo neviděl ještě mnohem déle. Nicméně ochránci zvířat se snaží dravce do Čech vrátit.



Návrat po 100 letech

Český svaz ochránců přírody proto spustil v roce 2000 projekt Návrat orla skalního do ČR a v průběhu posledních patnácti let převezl několik mláďat ze Slovenska. V současnosti hnízdí v Česku tři páry, ovšem v Oderských vrchách ležících na Moravě, přičemž jeho zahnízdění v roce 2013 bylo v Česku první po celých sto letech.

Orel skalní by se však v budoucnu mohl vrátit i do svého původního domova, do Krkonoš. Odtud zmizel, protože tu na něj bylo příliš rušno, a tak neměl dostatek klidu na rozmnožování. Dnes už s tím ochránci přírody počítají, a zjistili, že by se mu mohlo lépe dařit v západnější části hor, kde jsou lepší podmínky pro jeho zahnízdění.

Zástupci projektu na záchranu orla skalního pravidelně jeho výskyt monitorují a většina orlů, kteří zatím na území České republiky žijí, mají na sobě vysílačky na solární pohon. Aby se však pravděpodobnost návratu orlů do Krkonoš zvýšila, je potřeba více finančních prostředků. Do projektu se proto zapojila i česká společnost Golden Gate CZ, která vydává speciální stříbrnou minci.