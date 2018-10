Osmiletá dívka objevila 1500 let starý meč. Stoupla na něj v jezeře

STOCKHOLM Osmiletá dívka v létě objevila v jezeře na jihu Švédska 1500 let starý meč z předvikingského období. Nález vzbudil mezi archeology a historiky velký zájem, informoval zpravodajský server BBC.

Saga Vaneceková, která má podle serveru The Local švédské a americké občanství, objevila meč v jezeře Vidöstern během letních prázdnin. Původně se stáří meče odhadovalo na 1000 let, později ale experti a místní muzeum oznámili, že jde o 1500 let starý předmět z předvikingského období.



„Každý den se vám nestává, že v jezeře stoupnete na meč,“ uvedl Mikael Nordström z místního muzea. Sucha v létě ve Švédsku způsobila pokles hladiny jezera Vidöstern v kraji Jönköping, což pravděpodobně přispělo k nálezu meče.

„Cítila jsem něco ve vodě, tak jsem to zvedla. Mělo to rukojeť a já jsem šla za tátou, abych mu řekla, že to vypadá jako meč,“ řekla dívka v rozhovoru na švédské rozhlasové stanici Sveriges Radio.

Otec Andy Vanecek se nejprve domníval, že Saga našla podivně tvarovanou větev. O něco později s kamarádem dospěl k závěru, že jde o starověký předmět. Místní muzeum, které má na starosti konzervaci artefaktu, uvedlo, že předmět byl velmi dobře zachován.

Muzeum a místní úřad po dívčině nálezu pátraly po dalších možných historických pokladech a objevily brož ze třetího století. Archeologický průzkum podle muzea bude pokračovat.