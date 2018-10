Osudové selfie. Australský most se zařadil mezi místa, kde se umírá kvůli fotkám

Sydney Známý most Sea Cliff Bridge, který byl v roce 2005 postavený za 49 miliónů australských dolarů (dnešních zhruba 786,5 milionu korun) v oblasti Ilawarra v australském státě Nový Jižní Wales, se stal atrakcí pro turisty. Čím dál víc lidí tu ale riskuje život, jen aby si pořídili co nejzajímavější fotografie, napsal zpravodajský server news.com.au.

Most, který leží asi hodinu cesty jižně od Sydney, byl postaven, aby vyřešil neustálé problémy se silnicí, která se původně klikatila kolem dramatických útesů. Padající kamení bylo rizikem pro motoristy a sesuvy suti si často vynutily uzavření silnice na celé měsíce, než se podařilo kamení odklidit.



Ohromující stavba zahrnuje i chodník pro pěší. Navzdory tomu, jak nádherné výhledy se z něj nabízí, řadě návštěvníků chodník nestačí a z chodníku se vydávají na okolní útesy ve snaze pořídit co nejvíce ohromující fotografie.



Poslední zářijový víkend zemřel po pádu z útesu dvacetiletý mladík ze Sydney. S přáteli se vydali mimo vyznačenou cestu na útesy na jižním konci mostu, mladík uklouzl a zřítil se 40 metrů na skály.

To ovšem neodradilo další návštěvníky - o 24 hodin později viděla místní obyvatelka ve stejné oblasti mimo chodník pro pěší čtyři osoby, a deset dalších mířilo tímtéž směrem.

„Byla jsem hrozně rozčílená,“ svěřila se listu Sydney Morning Herald žena, která si nepřála být jmenována. „Křičela jsem na ně: ‚Lidi, vypadněte tam odtud, včera se tam někdo zabil!‘ Ale jenom mávli rukou a smáli se, jako bych žertovala,“ dodala.

Z pohledu na fotografie na Instagramu je jasné, že turisté na kultovním místě často riskují, aby pořídili co nejlepší fotografie okolí, anebo své selfie s co nejvíce ohromujícím pozadím. V posledních letech se ale čím dál tím častěji ozývají hlasy volající po vytvoření zón se zákazem pořizování těchto snímků kolem oblíbených turistických atrakcí.

Trend autoportrétů pořizovaných mobilním telefonem je smrtící - podle nové studie si v letech 2011 až 2017 vyžádal životy nejméně 259 lidí na celém světě. Nejčastější příčinou smrti při nich bylo utonutí, sražení automobilem či pád z výšky.

„Selfie samy o sobě nejsou škodlivé - nebezpečné je lidské chování, které je doprovází,“ řekl doktor Agam Bansal z Indického ústavu zdravotních věd, který výzkum vedl.

„Lidé by měli být varováni před riskantním chováním a riskantními místy, kde by si selfie neměli pořizovat,“ dodal. „Oblasti se zákazem pořizování autoportrétů by měly vzniknout v mnoha turistických oblastech, především pak na místech, kde jsou vodní plochy, horské vrcholky a vysoké budovy.“