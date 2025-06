Autor: ČTK , Lidovky.cz

7:00

Pátek třináctého, který je opředený pověrami o smůle, se v kalendáři objevuje maximálně třikrát do roka. Minimálně je v něm jednou. Matematici spočítali, že třináctého připadá na pátek o něco méně často než na ostatní dny v týdnu. Letos je v kalendáři jen jeden takový pátek, a to 13. června. V roce 2026 nás naopak čekají tři a to v únoru, březnu a listopadu.