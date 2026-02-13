Zkáza řádu Templářů
Zcela reálný základ má tato pověra v pátku 13. října 1307. Právě tento den začal francouzský král Filip IV. Sličný s pronásledováním a zatýkáním templářů, po kterém následovalo mučení a smrt mnoha z těchto rytířů a následný zánik řádu.
Třináctce se přisuzuje smůla. Dodnes v mnoha hotelech žádný z pokojů toto číslo na svých dveřích nemá. Řada sedadel s tímto označením chybí i v letadlech. Negativní sílu třináctky uznávala prý už pohanská mytologie. Strach z pátku třináctého je dokonce v lékařské terminologii nazýván paraskevidekatriafóbie.
Svůj význam má ale i v bibli. U poslední večeře páně sedělo kolem stolu 13 lidí. Třináctým byl zrádce Jidáš. Naopak dvanáctka má příznivý přídech. Rok má 12 měsíců, den dvakrát 12 hodin, apoštolů bylo 12.
Ani pátek jako den nemíval prý zrovna nejlepší přídech. Zatímco dnes se těší oblibě, protože po něm následuje volný víkend, v minulosti to tak nebývalo. Ve středověku lidé roky či měsíce, které pátkem počínaly, považovali předem za nešťastný čas.
V pátek Adam s Evou kousli do zakázaného jablka a Ježíš skončil na kříži. Kombinace třináctky a pátého dne v týdnu si tedy spolehlivě vysloužila pověst smolného dne.
To, že by pátek 13. skutečně přitahoval neštěstí, se ale neprokázalo. Podle statistik se totiž tento den víc nehod než jindy neodehrává.