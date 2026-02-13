Pátek třináctého může být maximálně třikrát za rok, letos se toho dočkáme

Pátek třináctého, který je opředený pověrami o smůle, se v kalendáři objevuje maximálně třikrát do roka. Minimálně je v něm jednou. Matematici spočítali, že třináctého připadá na pátek o něco méně často než na ostatní dny v týdnu. Letos najdeme v kalendáři hned tři takové pátky, a to v únoru, březnu a listopadu.
Pátek 13. - ilustrační foto

Pátek 13. - ilustrační foto | foto: Shutterstock

Zkáza řádu Templářů

Zcela reálný základ má tato pověra v pátku 13. října 1307. Právě tento den začal francouzský král Filip IV. Sličný s pronásledováním a zatýkáním templářů, po kterém následovalo mučení a smrt mnoha z těchto rytířů a následný zánik řádu.

Třináctce se přisuzuje smůla. Dodnes v mnoha hotelech žádný z pokojů toto číslo na svých dveřích nemá. Řada sedadel s tímto označením chybí i v letadlech. Negativní sílu třináctky uznávala prý už pohanská mytologie. Strach z pátku třináctého je dokonce v lékařské terminologii nazýván paraskevidekatriafóbie.

Svůj význam má ale i v bibli. U poslední večeře páně sedělo kolem stolu 13 lidí. Třináctým byl zrádce Jidáš. Naopak dvanáctka má příznivý přídech. Rok má 12 měsíců, den dvakrát 12 hodin, apoštolů bylo 12.

Černá kočka, rozbité zrcadlo. Každý druhý Čech je pověrčivý, proč vlastně věříme nesmyslům?

Ani pátek jako den nemíval prý zrovna nejlepší přídech. Zatímco dnes se těší oblibě, protože po něm následuje volný víkend, v minulosti to tak nebývalo. Ve středověku lidé roky či měsíce, které pátkem počínaly, považovali předem za nešťastný čas.

V pátek Adam s Evou kousli do zakázaného jablka a Ježíš skončil na kříži. Kombinace třináctky a pátého dne v týdnu si tedy spolehlivě vysloužila pověst smolného dne.

Jak vznikly pověry a proč jim ještě věříme?

To, že by pátek 13. skutečně přitahoval neštěstí, se ale neprokázalo. Podle statistik se totiž tento den víc nehod než jindy neodehrává.

