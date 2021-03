Petrohradský „most hlouposti" přitahuje nehody. Stal se osudným již více než 200 automobilům

Petrohrad Nízký most na okraji Petrohradu si vysloužil přezdívku „most hlouposti“ kvůli tomu, že do něho neustále narážejí dodávky a menší nákladní automobily. Přibližně ve stejnou dobu, co se objevila zpráva, že průjezd pod mostem bude uzavřen a silnice pod ním upravena tak, aby se výška průjezdu zvýšila na 4,5 metru, se do něho vklínily hned dva vozy najednou, napsal server Meduza.

V Rusku se na klíčové trase do Murmansku zřítil železniční most. Oprava může trvat měsíce Aktivisté spočítali, že pod mostem, který má i svůj účet na Twitteru, se již zaseklo přes 200 užitkových vozů. „Jubilejní“ dvoustá nehoda se na místě stala v lednu letošního roku.

V pátek ráno, ve stejný den, kdy petrohradský server Fontanka informoval o plánovaném dočasném uzavření mostu a pracích, které mají zamezit dalším nehodám, se do něho vklínila dodávka. Tu se pokusil objet menší nákladní automobil, ale ani on neuspěl. „Rozneslo se, že průjezd pod mostem bude uzavřen, a tak se řidiči náklaďáků postavili do fronty a berou most útokem jeden za druhým. Už jich je 204! Je potřeba to dotáhnout na kulaté číslo!“ okomentovali nehodu správci twitterového účtu mostu.