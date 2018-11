Piloti nad Irskem spatřili zářící, rychle letící objekt. Spekulují o UFO

Dublin Irsko vyšetřuje neobvyklý případ. Několik pilotů v pátek nahlásilo, že v blízkosti letadla u irského pobřeží uviděli „něco“ zářivého, co se velmi rychle pohybovalo. Spekuluje se, že šlo nejspíš o prach či meteorit, na výsledky šetření se čeká.

Vše začalo v pátek v 6:47 místního času, kdy pilotka společnosti British Airways kontaktovala řídící věž letiště v Sahnnonu. Zajímala se, jestli v prostoru neprobíhá nějaké vojenské cvičení, jelikož na obloze spatřila „něco“, co se velice rychle pohybovalo. Ale řídící věž vyloučila, že by v místě nějaké cvičení probíhalo, napsal server BBC.com.



Pilotka při letu z kanadského Montrealu na londýnské letiště Heathrow sdělila, že viděla velmi jasné světlo a že se objekt dokonce přiblížil k levé straně letadla. „Pak objekt zmizel na sever,“ vypověděla pilotka.



K diskuzi se připojil i další pilot, který tvrdil, že viděl několik objektů pohybujících se po stejné trajektorii, které byly velice jasné.

Jiný pilot přišel s vysvětlením, že by mohlo jít o meteorit nebo jiný objekt prolétávající zemskou atmosférou.



Astronom Apostolos Christou z armaghského planetária řekl, že piloti pravděpodobně viděli kousek prachu vstupujícího do zemské atmosféry ve vysoké rychlosti. „Nejpravděpodobněji to byla takzvaná střílející hvězda,“ řekl Christou. „Nedá se to s přesností z výpovědi pilotů určit, ale mohlo to být velké jako vlašský ořech nebo jablko,“ sdělil astronom a dodal, že se v listopadu podobné jevy hojně vyskytují.



Jeho slova potvrzuje i novinář specializující se na letectví Gerry Byrne. „S velkou pravděpodobností to byly meteority. Není výjimkou, že meteority létají pod nízkým úhlem a v blízkosti zemské atmosféry,“ uvedl Byrne.



Že by planetu Zemi navštívila posádka mimozemské civilizace, je tak spíše nepravděpodobné, událost však vyvolala zájem mezi nadšenci UFO.



Společnost zodpovědná za leteckou bezpečnost v Irsku IAA výpovědi leteckých posádek zařadila do složky. „Report prošetříme v běžném procesu důvěrného vyšetřování událostí,“ uvedla společnost.