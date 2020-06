Pizzerie ve Florencii je prvním místem, kde se dá platit i vinyly

Florencie V pizzerii Melloo, která se nachází v ulici via Luigi Gordigiani v toskánské metropoli Florencie, může zákazník jídlo zaplatit vedle peněz i starými vinylovými deskami. Majitel lokálu tuto platební metodu nazval „vinyl coin“ a rozšiřuje díky ní sbírku desek, které návštěvníci restaurace u posezení poslouchají, napsal list La Repubblica.

Jakmile host spořádá večeři, přistoupí k pokladně, kde mu vinylové desky ocení podle specializovaného webu discogs.com. Internetová stránka se řídí mezinárodní klasifikací Goldmine Standard, jež byla poprvé uvedena v roce 1974 a dosud ji uznává valná většina sběratelů.



Internetová stránka cenu dané nahrávky stanoví s přihlédnutím ke stavu vinylové desky i obalu. Roli hraje dále vzácnost alba. Někdy může mít obal větší cenu než deska. Tato cena se odečte od účtu, který tak může skončit i na nule. Má-li deska větší hodnotu než útrata za jídlo, podnik hostu vydá voucher na další návštěvu.

„Je to vůbec poprvé na celém světě, co byl zaveden takový způsob platby,“ konstatoval majitel podniku Massimo Mauceri. Chce do svého podniku nalákat lidi, místní i z celého světa, kteří si v přátelské atmosféře chtějí společně užít dobré jídlo a hudbu. Samozřejmě se počítá s tím, že jsou zapálení do vinylů.

Sbírka pizzerie nyní čítá 600 alb a cílem je nashromáždit jich 10 000, aby se tak rozšířil i výběr hudby. Podnik se soustředí zejména na produkci černošských interpretů - na jazz, funk, blues, pop, rap či reggae, uvedl Mauceri. Nepohrdne ale ani dalšími žánry.