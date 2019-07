Pozor na žíznivé losy, varovala finská policie řidiče. Zvěři vysychají napajedla, hledá nové

Helsinky Finská policie varovala řidiče před žíznivými losy, kteří bloumají po lesích a hledají nové zdroje vody, neboť jejich dosavadní napajedla kvůli vedrům vysychají. Informovala o tom v pátek televize YLE.

Tůně a malá jezírka, které losi běžně k napájení využívají, trápí nedostatek vody, proto zvířata kvůli hledání větších vodních ploch opouštějí svá teritoria. To se podle policie očividně projevilo na počtech automobilových nehod s losy, kterých se za minulý týden stalo 140, nejvíce pak u jezera Pyhäjärvi nedaleko města Säkylä na jihozápadě Finska.



„Nepamatuji si, že bychom někdy v červenci měli tolik nehod,“ prohlásil Marko Luotonen z policejního oddělení pro jihozápadní Finsko. Policie proto řidiče varuje, aby především u jezer byli ostražití a jezdili pomaleji.

Los, který je největším zvířetem žijícím ve Finsku, je znám tím, že se rád chladí v jezerech. Policie proto ve svém varování zdůraznila, aby se lidé k plavajícím zvířatům nepřibližovali, neboť by je to stresovalo a mohla by se i utopit.