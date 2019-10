Prahu zasáhne meteorit Evy Jiřičné. Signal festival letos ’zasvítí’ ve jménu revoluce

Sedmý ročník Signal Festivalu na téma revoluce začíná ve čtvrtek 10. října a pražské ulice budou téměř dvě desítky instalací hostit do nedělní půlnoci. Návštěvníkům představí světelné umění na třech trasách vedoucích Malou Stranou, Starým Městem a Karlínem. Z celkem 18 instalací bude 12 umístěných na zcela nových lokacích.

Poprvé se rozsvítí například základní škola nebo ministerstvo dopravy. Mezi nejvýraznější jména letošního ročníku patří architektka Eva Jiřičná a její tajemná instalace ve Vojanových sadech. Novinkou je mapa zadarmo v rámci festivalové aplikace a spolupráce s ekologickým projektem Sázíme stromy.



Zahájení Slavnostní zahájení proběhne 10. října v 19 hodin na Smetanově nábřeží u nejrozsáhlejší instalace v historii festivalu od audiovizuálního umělce Jakuba Peška.

„Každý rok na Signal Festival dorazí skoro 600 tisíc lidí. To je víc než do Veletržního paláce nebo Národního technického muzea a v návštěvnosti pražských památek a akcí jsme hned druzí za Pražským hradem. Letošní ročník provází 30. výročí sametové revoluce. Vnímáme to nejen jako příležitost k ohlédnutí do historie, ale i pohled do budoucnosti a prostor pro změnu. Samotný Signal Festival od svého počátku prošel také revolucí. Naším cílem už není jen samotná prezentace instalací, ale hlavně silný umělecký zážitek a představení a podpora současných umělců a společenských témat. Díky festivalu už vzniklo přes 70 nových uměleckých děl, na které vynaložil 45 milionů korun,“ vysvětluje ředitel festivalu Martin Pošta.



Signal Festival představí tradičně tvorbu jak českých, tak zahraničních umělců, kterou návštěvníci uvidí na třech trasách vedoucích Malou Stranou, Starým Městem a Karlínem. Mezi nejvýraznější jména letošního ročníku patří světově uznávaná architektka Eva Jiřičná, která se svým studiem AI-DESIGN odhalí ve Vojanových sadech tajemný světelný meteorit. Do barokního komplexu Invalidovny a zároveň i do minulosti zavede návštěvníky projekt uměleckého uskupení Big Light s názvem I’m Leaving the Body.

Signal sází stromy Signal Festival se letos rozhodl spojit síly s odborníky z ekologického projektu Sázíme stromy, který se zabývá obnovou zeleně v krajině a společně se svými návštěvníky vysází alej u obce Únětice. Cílem této spolupráce je zanechat stálou a udržitelnou stopu a je součástí celkové ekologické proměny festivalu.



Největší instalace v historii celého festivalu bude promítána nad hladinou Vltavy na 180 000 m3 mezi Smetanovým nábřežím a Střeleckým ostrovem. Za jejím vznikem stojí audiovizuální umělec Jakub Pešek a partnersky instalaci podpořila ING banka. Z celkem 18 instalací bude 12 umístěných na zcela nových lokacích. Do areálu Invalidovny, parku Lannova nebo třeba Ministerstva dopravy se letos návštěvníci podívají úplně poprvé. Dvě třetiny instalací jsou přístupné zdarma.

Minuta ticha

Paní Ivana Gottová a zástupci Signal Festivalu byli konfrontováni se situací, kdy se v pátek dne 11. října má konat v Paláci Žofín veřejné rozloučení se zesnulým Karlem Gottem a na nedalekém Smetanově nábřeží má od 19 hodin večer probíhat část Signal Festivalu v podobě světelné instalace.

Proto se dohodli, že se obě události uskuteční, a to se vzájemným porozuměním, respektem a úctou. Karel Gott by si žádné rušení kulturní události nepřál. Vzájemný respekt paní Ivany Gottové a Signal Festivalu je dobrým signálem pro návštěvníky obou událostí a může jít příkladem návštěvníkům obou událostí. V sobotu 12. října, v den státního smutku, uctí Signal Festival památku Karla Gotta minutou ticha v 19:00 na Karlínském náměstí.