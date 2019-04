Pražané mohou o Velikonocích vyrazit na trhy nebo koncerty

Do velikonoční nálady se mohou Pražané a návštěvníci metropole naladit na trzích, koncertech nebo v tvůrčích dílnách. Největší trhy, které se konají pravidelně v centru města, začínají o víkendu a potrvají několik týdnů. Velikonoce letos připadly na třetí dubnový víkend.

V sobotu 6. dubna začínají bohatě zdobené trhy na Staroměstském a Václavském náměstí a na náměstí Republiky. Prodejci budou nabízet velikonoční dekorace a gastronomické speciality a na pódiu se budou do neděle 28. dubna střídat folklorní uskupení. Za velikonočním sortimentem bude možné od soboty vyrazit také na náměstí Míru nebo Pražský hrad, kde začínají trhy o den dříve.



VELIKONOCE Termín Velikonoc je pohyblivý a určuje ho první úplněk po jarní rovnodennosti. Nejdříve tak může datum Velikonoční neděle připadnout na 22. března, nejzazším termínem je pak 25. duben. Letos vychází na 21. dubna, příští rok bude Velikonoční neděle 12. dubna.

Staročeský jarmark se uskuteční v sobotu 13. dubna v Toulcově dvoře v Hostivaři. Návštěvníci se tam seznámí s tradicemi a tradičními řemesly. Připraveny budou i dílničky, kde si zájemci budou moci uplést pomlázku nebo vyrobit řehtačku. Na konec programu je plánováno vynášení Morany. Ve stejný den přivátá návštěvníky také zámecký areál Ctěnice, kde se budou zdobit kraslice voskem, slámou nebo plést košíky a vázat mašlovačky.



Na jarní svátky se bude možné připravit také na Ořechovce nebo 16. dubna na náměstí Jiřího z Poděbrad. Praha 6 pořádá i letos Velikonoce v Písecké bráně, které začnou v neděli 7. dubna rukodělnými dílnami, další dny je na programu například recitál zpěvačky Báry Basikové nebo slavnostní koncert Břevnovského chrámového sboru.

Národní galerie připravila na 6. dubna dílny pro děti a rodiče. V klášteře svaté Anežky České zjistí, co se o Velikonocích slaví a odkdy, zda jsou Velikonoce veselým či smutným svátkem. O týden později se řemeslné dílny uskuteční v Národopisném muzeu Národního muzea, kde se děti dozví informace o koledování a co to znamená honit Jidáše.

Na Velikonoční pondělí připravila pražská zoologická zahrada program, při kterém se mohou lidé těšit na speciální komentovaná krmení, zvířata dostanou proutěné koule a zpestřením pro ně budou také pachové stopy.

Velikonoce, které byly původně pohanskou slavností vítání jara, jsou dnes nejvýznamnějším svátkem křesťanů, kteří oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Při této příležitosti se v některých kostelech konají koncerty. Například v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu zazní v sobotu 20. dubna díla Bacha, Vivaldiho a Händela. Na velikonoční koncerty zve také bazilika svatého Jakuba nebo kostel svatého Mikuláše na Malé Straně.