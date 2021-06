Pražskou Libní po stopách hrdinů. Operace Anthropoid se vrátila jako historická bojovka, jak na ni?

Na konci května proběhla v pražské Libni historická bojovka Operace Anthropoid. Až do 18. června se lze vydat do ulic Prahy a s pomocí mobilních telefonů luštit zprávy o osudech známých i neznámých hrdinů, jimž 27. květen 1942 fatálně změnil život.

Nedaleko místa atentátu na Heydricha byl nedávno dokončen streetartový obraz, takzvaný mural. Komiksové postavy představují Gabčíka, Kubiše a jejich spolupracovníky. Jdu od muralu směrem na pražskou Palmovku poklidnou chůzí zhruba půl hodiny. Před 79 lety to ale žádná poklidná chůze nebyla. Jan Kubiš se během atentátu zranil, potřeboval co nejrychleji schovat své kolo a dostat se do bezpečí ke spřátelené rodině Novákových. Kdo byli stateční místní, kteří pomáhali parašutistům? A co se s nimi po atentátu stalo? Koncem května jsem prozkoumala zajímavou novinku – mobilní aplikaci, která zavádí hráče na 25 míst po stopách odbojářů.



Sobotní odpoledne u Palmovky je hodně ospalé. Hlavní ulicí tu a tam projede tramvaj, nikdo nikam nespěchá. Všude klid, až na jedno místo: před Divadlem pod Palmovkou posedávají herci v dobových kostýmech a diskutují. „Tak si to zatím vyzkoušíme!“ říká Michal Švarc a vysvětluje, co se za pár minut stane. Není to poprvé, kdy režíruje rekonstrukci reálné události. Jedenáct let je radním Prahy 8 a téma heydrichiády si vzal za své.