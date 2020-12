Fascinující příběh parazitujícího jmelí. Proč se zrovna z něj stal symbol Vánoc?

Praha Jmelí se stalo jedním z neodmyslitelných symbolů Vánoc, páry se pod ním líbají, zlacené větvičky dekorují interiéry, zelené snítky se věší nad domovní vchody. Jak to, že se právě jedovatá a poloparazitická rostlina stala okrasou svátků oslavujících narození Ježíše Krista?

Všimli jste si, kolik se letos urodilo jmelí? „Strašné, v korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda!“ „A víte, že jmelí je cizopasník?“ Vše, co se říká ve slavném dialogu ze hry Divadla Járy Cimrmana Afrika, je pravda. Jmelí je skutečně cizopasník a jeho velké trsy na stromech mohou skutečně připomínat veliká ptačí hnízda. Rostlinu máme u nás spojenou s Vánoci – překvapivě tomu ale není nijak dlouho, co se její snítky začaly v našich domácnostech věšet. Pověry a tradice, které se vážou k této zvláštní rostlině, jsou ovšem velice starého data.