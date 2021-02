Přichází rok buvola. Podle čínského horoskopu bude přát pracovitým a vytrvalým lidem

Peking/Praha Pracovitost, vytrvalost a důvěryhodnost symbolizuje v čínské mytologii buvol, s nímž je spojován nadcházející čínský nový rok. Letos podle lunárního kalendáře připadá na 12. února, kdy buvol vystřídá vládu chytré a činorodé krysy. Každoroční oslavy v oblasti východní a jihovýchodní Asie však budou i v letošním roce omezeny kvůli pandemii koronaviru.

Lunární Nový rok patří v Číně k největším svátkům roku. Číňané vítají příchod nového roku tradičně modlitbami v chrámech, ohňostroji a především rodinnými sešlostmi a hostinami. Domů se vydávají zástupy lidí pracujících či studujících ve velkých městech. Úřady odhadují, že lidé v Číně uskuteční během čtyřicetidenního období kolem Nového roku kolem tří miliard cest.



Kvůli novému typu koronaviru, který se objevil počátkem prosince 2019 v Číně a začal se šířit z jedenáctimilionového města Wu-chan ve středočínské provincii Chu-pej, byly loni v řadě čínských měst všechny velké oslavy nového roku zrušeny. Čínské úřady se v souvislosti s letošními oslavami obávají nové vlny epidemie, proto již vyzvaly občany, aby nikam necestovali.

Buvol je druhým z 12 živočichů čínského zvěrokruhu a vládnout bude až do 31. ledna 2022, kdy jej vystřídá Tygr. Ke každému znamení patří v čínském kalendáři také konkrétní prvek, pro rok 2021 a znamení buvola je to kov. Pro Číňany byl vždy buvol symbolem jara a zemědělství, býval také oceňován pro svoji vytrvalost a sílu. Podle legendy buvol dovolil chytré kryse, aby mu seděla na hlavě, když zvířata závodila o své pořadí. krátce předtím, než buvol proběhl cílem, ale krysa seskočila dolů a hlásila se o vítězství.

Podle astrologů by měl rok kovového buvola být náročný, ale měl by být lepší než rok 2020, kdy celý svět zasáhla pandemie koronaviru. Situace ve společnosti by se měla zlepšit a lidé by se měli postupně začít s pandemií a jejími následky srovnávat. Rok bude přát zejména lidem, kteří jsou na sobě ochotni pracovat, umí se spolehnout sami na sebe a jsou vytrvalí. V zaměstnání přijdou nové výzvy, mohlo by se začít dařit i finančně. Lidé by se měli zaměřit na posilování svých přátelství a rozvíjet své dlouhodobé vztahy. Zvlášť důležité a potřebné bude také pečovat o své psychické i fyzické zdraví.

Lidé narození ve znamení buvola (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 a 2009) bývají trpěliví a klidní, občas však mohou trpět prudkými záchvaty vzteku. Vyznačují se také pracovitostí, pragmatičností, mají silný charakter a u ostatních budí d

ůvěru. Jsou spíše konzervativní a mají rádi samotu. Nejvhodnější partnery naleznou v kryse, zajícovi a kohoutovi. Naopak problematický vztah se očekává od spojení se psem, tygrem a kozou, neporozumí si ani dva partneři narození ve znamení buvola.

V roce buvola se narodili například američtí prezidenti Barack Obama a Richard Nixon, britská premiérka Margaret Thatcherová, princezna Diana, herci Jack Nicholson, Dustin Hoffmann, George Clooney a Richard Gere, herečky Meryl Streepová a Sigourney Weaverová či hudebník Mick Jagger. Z českých osobností to jsou třeba herci Bolek Polívka a Pavel Kříž, herec a zpěvák Vojtěch Dyk, herečka Eliška Balzerová, politik Karel Schwarzenberg, tenista Tomáš Berdych či matematik a podnikatel Karel Janeček.

Svátky jara (čchun-ťie) neboli nového roku jsou nejvýznamnějším svátkem roku pro Číňany, Tchajwance, Vietnamce, Singapurce, Korejce a Japonce a jsou srovnatelné s našimi Vánocemi. Oslavy trvají 15 dní. Lidé si navzájem přejí dlouhý a šťastný život, obdarovávají se penězi a dárky zabalenými v červeném papíře. Červená je totiž barvou štěstí a života a příjemci má zajistit požehnaný rok. Důraz se klade také na úklid domu před začátkem nového roku a ozdobné dekorace. Součástí oslav jsou i tradiční tance ve zvířecích převlecích. Na jídelníčku pak nesmí chybět tradiční pokrm „ťiao-c’“, tedy taštičky plněné masovou nádivkou ze zeleninou.

Šedesátiletý kalendář je v asijských zemích používán společně s gregoriánským kalendářem. Během šedesáti let se pětkrát opakuje rok zvířete podle pořadí ve zvěrokruhu. Tento dvanáctiletý cyklus se dále kombinuje s pětiletým cyklem, kdy se střídají elementy (kov, voda, dřevo, oheň, země), a s dvouletým cyklem, kdy se střídá kladný a záporný princip jin a jang.

Počátek nového roku je pohyblivý, a nastává o prvním novu po vstupu Slunce do souhvězdí Vodnáře, mezi 21. lednem a 20. únorem gregoriánského kalendáře.

Vznik nejstaršího kalendáře v lidské historii se datuje od roku 2637 či 2636 před naším letopočtem, kdy ho zavedl legendární Žlutý císař (Chuang Ti) jmenováním 12 zvířat jako svých strážců. Podle legendy stál u zrodu kalendáře Buddha, který svolal všechny živočichy, aby se s ním přišli rozloučit, než opustí Zemi. Dostavilo se jich jen 12, za odměnu jim Buddha přisoudil vládu v čase v pořadí, v jakém přišli: krysa (myš), buvol, tygr, králík (zajíc), drak, had, kůň, ovce (koza), opice, kohout (krocan), pes a vepř.