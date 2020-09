Princ George si zub vyhynulého žraloka může nechat, oznámilo maltské ministerstvo

Valletta Malta nebude žádat po sedmiletém britském princi Georgovi, aby jí vrátil zub obřího prehistorického žraloka, který mu minulý týden daroval britský přírodovědec a dokumentarista David Attenborough. Oznámily to agentury s odvoláním na maltské ministerstvo kultury.

Právě ministr kultury José Herrera v pondělí naznačil, že Malta bude po Británii žádat vrácení fosílie. „Některé artefakty důležité pro maltské národní dědictví skončily v zahraničí a měly by se vrátit zpět,“ uvedl Herrera.



Později ministerstvo změnilo názor. „Není naším záměrem v této záležitosti nějak pokračovat,“ řekl listu Times of Malta mluvčí ministra bez dalšího vysvětlení. Maltský premiér Robert Abela se nechal slyšet, že země by se měla vyhnout vyvolávání zbytečných kontroverzí.



Herrerovo pondělní prohlášení vyvolalo negativní reakce na sociálních sítích. Například Matthew Caruana Galizia, syn před třemi roky zavražděné novinářky Daphne Caruanaové Galiziové, na twitterovém účtu napsal: „Zub megalodona stojí na eBayi 40 eur (přes 1000 korun). Korupce nás stojí miliardy eur. Žádám naši vládu, aby určovala priority. A prosím, hlídejte si, co je důležité.“

Fosílii našel Attenborough v 60. letech během dovolené na Maltě, která až do roku 1964 bývala britskou kolonií. O víkendu ji daroval pravnukovi britské královny Alžběty II. během soukromé projekce jeho nejnovějšího dokumentu A Life On Our Planet (Život na naší planetě).

Darovaný zub patřil prehistorickému žralokovi megalodonovi, jenž žil před miliony let, a podle vědců měřil až 16 metrů. Do dnešní doby se z něj dochovaly pouze zuby či obratle.